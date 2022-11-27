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Сегодня, 11:37

Дзюба заявил, что не смотрит ЧМ-2022 в Катаре: «А что, уже началось, что ли?»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский нападающий Артем Дзюба шуткой ответил на вопрос о том, следит ли он за чемпионатом мира по футболу-2022 в Катаре.

«Я не смотрю чемпионат мира. По хоккею сейчас идет? По футболу? Не видел еще. Уже началось, что ли? Да что ж такое-то? (смеется)», — приводит «Чемпионат» слова Дзюбы.

ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

34-летний Дзюба является свободным агентом. С августа он выступал за турецкий «Адана Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. В начале ноября россиянин расторг контракт с клубом.

Дзюба делит вместе с Александром Кержаковым первое место в списке лучших бомбардиров сборной России. Оба футболиста забили по 30 голов за национальную команду.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4906997-uzhe-nachalos-chto-li-artyom-dzyuba-otvetil-shutkoj-na-vopros-o-chempionate-mira-v-katare.html

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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27%

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Испания
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ТБ 2.5

23%

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П2

16%

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Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

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2.32
Артем Дзюба
Футбол
Чемпионат мира по футболу
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