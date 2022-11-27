Япония — Коста-Рика: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча чемпионата мира-2022

В воскресенье, 27 ноября сборная Японии сыграет против Коста-Рики в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Встреча пройдет на стадионе «Ахмад бин Али» в Эр-Райяне и начнется в 13.00 по московскому времени.

Сборные Японии и Коста-Рики выступают в группе E с Испанией и Германией. В первом туре японцы обыграли немцев (2:1), а костариканцы разгромно уступили испанцам (0:7).

Япония занимает второе место в группе E с 3 очками, Коста-Рика идет на последней, четвертой строчке, у нее 0 очков.

Следить за матчем Япония — Коста-Рика вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.