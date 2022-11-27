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Сегодня, 11:43

Щесны заявил, что готов отбить пенальти в исполнении Месси

Виктория Кравченко
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«Вратарь «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны порассуждал на тему того, смог ли он отбить пенальти в исполнении форварда команды Аргентины Лионеля Месси.

— Готов бросить вызов Месси?

— Ты приезжаешь на чемпионат мира, чтобы играть против лучших игроков планеты. При всем уважении к игрокам Саудовской Аравии, я хочу соревноваться с лучшими, и Месси, несомненно, один из них. Да, это отличный стимул.

— Думаешь, ты мог бы отбить даже его пенальти?

— Его гораздо сложнее анализировать, он бьет как по центру, так и по углам. Я буду готов, но я надеюсь, что в наши ворота больше не назначат пенальти, как в матче с саудовцами, где, на мой взгляд, никакого пенальти не должно было быть, — цитирует Щенсны La Repubblica.

Матч третьего тура ЧМ-2022 Польша — Аргентина состоится 30 ноября и начнется в 22:00 мск.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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2.32
Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Польши по футболу
1
0
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