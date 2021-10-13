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Аленичев считает, что Карпин больше не будет вызывать Дзюбу в сборную России

Аленичев считает, что сборная России не нуждается в Артеме Дзюбе
12:29
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший полузащитник Дмитрий Аленичев считает, что главный тренер сборной России Валерий Карпин больше не будет вызывать в национальную команду форварда Артема Дзюбу.

«Пока наши парни завоевывали шесть очков в двух непростых встречах, Артем Дзюба оставался сторонним наблюдателем. Что ж, теперь зенитовец может продолжать смотреть на сборную по телевизору и играть в теннис. Парень находится в прекрасной форме, его признали игроком месяца в РПЛ. Но... Артем всей стране сказал, что не хочет выступать за национальную команду. Причем дело тут явно не в спортивной форме.

Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Карпине. Ребята добились двух побед без этого форварда — так с какой стати Дзюбу должны приглашать на ноябрьские матчи вместо выкладывавшихся по максимуму в Казани и Мариборе Смолова и Заболотного? Так что, как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет», — написал Аленичев в авторской колонке для «СЭ».

После гостевой победы над Словенией сборная России (19 очков) занимает первое место в группе H. В другом матче группы сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

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Виктория Кравченко все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в октябре 2021 года — Словакия, Словения, даты, время начала и результаты, новости, анонсы и обзоры