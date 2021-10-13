Аленичев оценил игру сборной России в матчах со Словакией и Словенией

Бывший полузащитник Дмитрий Аленичев высказался о выступлении сборной России в октябрьских матчах отбора к ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

«За три дня, прошедших между матчами в Казани и Мариборе, наша сборная преобразилась чуть ли не до неузнаваемости. Но, честно говоря, предполагал, что против Словении качество футбола станет лучше, чем против Словакии. К тому же провести две подряд встречи на том уровне, что наблюдался в первой игре, было бы просто неприлично. А так, команда и тренерский штаб сделали правильные выводы, последовал ряд перестановок в составе — и Россия выглядела совершенно по-другому. Очевидно, что ребята разозлились сами на себя. Тот матч быстро забыли и думали уже о следующем. Итог мини-цикла отличный — шесть очков. По содержанию же первый тайм в Словении вообще стал лучшим за довольно долгое время», — написал Аленичев в авторской колонке для «СЭ».

Сборная России после гостевой победы над Словенией с 19 очками занимает первое место в группе H. В другом матче группы сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.