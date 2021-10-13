Заслуженный артист России Валерий Сюткин в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 над Словенией (2:1).

«Это радостно! Я желаю сборной удачи всегда, даже когда она переживает трудные времени. Поэтому и болельщики называют себя преданными. Нужно еще немного потрудиться, тогда будет прямое попадание в финальную часть чемпионата мира. Пока идем нормально, главное, не расслабляться! Надо настраиваться и играть достойно! Мы сейчас на заслуженном первом месте! Если сыграем с Хорватией даже вничью, то все будет нормально», — сказал Сюткин «СЭ».

Также Сюткин высказался об отказе форварда Артема Дзюбы играть за сборную России в октябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

«Про Дзюбу я ничего не думаю, он же не играет. Это вопрос к моему тезке — Карпину. Я болею за ту сборную, которая выходит на поле. Как к футболисту к Артему нет никаких претензий. Он внес свой вклад в историческое и яркое выступление нашей команды на чемпионате мира в Москве. Нельзя недооценить его роль в умении настроить команду. Я с уважением отношусь к его решению. Вызвать его дальше или нет, должен решать тренер», — добавил Сюткин.

После гостевой победы над Словенией сборная России (19 очков) занимает первое место в группе H. В другом матче группы сборная Хорватии сыграла вничью со Словакией (2:2) и опустилась на вторую позицию с 17 очками.

Россиянам в группе осталось провести матчи с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).