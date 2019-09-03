Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу посчитал неприемлемыми запросами, которые предъявлял «ПСЖ» за трансфер нападающего Неймара. Как сообщает El Mundo Deportivo, парижский клуб просил за бразильца 150 миллионов евро, а также в придачу Жан-Клера Тодибо, Ивана Ракитича и Усмана Дембеле в аренду.

— Все кончено, — прокомментировал такой запрос Бартомеу, по данным источника. — Мы не станем посмешищем для всего мирового футбола.