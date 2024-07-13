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Сегодня, 01:30

«Манчестер Юнайтед» примет решение по Амрабату на следующей неделе

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Манчестер Юнайтед» все еще не определился с будущим полузащитника Софьяна Амрабата, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство «красных дьяволов» решит на следующей неделе, стоит ли выкупать 27-летнего марокканца, который выступал за команду на правах аренды из «Фиорентины» в сезоне-2023/24.

Сам футболист хотел бы остаться в английском клубе.

В сезоне-2023/24 Амрабат провел 30 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 22 миллиона евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Фиорентина
Софьян Амрабат
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