«Манчестер Юнайтед» примет решение по Амрабату на следующей неделе

«Манчестер Юнайтед» все еще не определился с будущим полузащитника Софьяна Амрабата, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство «красных дьяволов» решит на следующей неделе, стоит ли выкупать 27-летнего марокканца, который выступал за команду на правах аренды из «Фиорентины» в сезоне-2023/24.

Сам футболист хотел бы остаться в английском клубе.

В сезоне-2023/24 Амрабат провел 30 матчей за «Манчестер Юнайтед» и не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 22 миллиона евро.