«Милан» может подписать защитника сборной Сербии Павловича

Защитник «Зальцбурга» и сборной Сербии Страхиня Павлович может продолжить карьеру в «Милане», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, сумма трансфера 23-летнего серба может составить более 20 миллионов евро. «Милан» предложит ему зарплату в размере 1,5 миллиона евро в год.

Павлович выступает за «Зальцбург» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за австрийскую команду 37 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.