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Сегодня, 15:56

«Милан» может подписать защитника сборной Сербии Павловича

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Зальцбурга» и сборной Сербии Страхиня Павлович может продолжить карьеру в «Милане», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, сумма трансфера 23-летнего серба может составить более 20 миллионов евро. «Милан» предложит ему зарплату в размере 1,5 миллиона евро в год.

Павлович выступает за «Зальцбург» с лета 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за австрийскую команду 37 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Милан
ФК Ред Булл Зальцбург
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