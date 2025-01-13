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Сегодня, 10:15

Cелюк — о Хусанове в «Ман Сити»: «Как он может стоить 50 миллионов? Максимум 20!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный агент Дмитрий Селюк в интервью «СЭ» порассуждал о переходе узбекского защитника «Ланса» Абдукодира Хусанова в «Манчестер Сити».

— Я давно знаю Хусанова. Он ведь когда выступал в Белоруссии за «Энергетик-БГУ», жил в одной квартире с моим футболистом. Видите, смог проявить себя и заинтересовал «Ланс». Уехал во Францию. И тут возникает вопрос: почему российские клубы его не разглядели? Знаете, когда порой спортивным директорам из РПЛ предлагаешь футболистов из Белоруссии и Узбекистана, на тебя нередко смотрят, как будто ты говоришь про хоккеиста... Странная история, отдельная тема. Просто надо чаще смотреть под ноги, а не витать в облаках, смотреть на звезды. Если у тебя есть 10 миллионов, конечно, ты кого-то привезешь. Но, согласитесь, сложнее найти Хусанова, чем выложить деньги, допустим, за Угальде, против которого я ничего не имею.

Какое-то время Хусанову потребовалось для адаптации во Франции. А в этом сезоне он хорошо себя показал, и вот уже за ним приходит, как пишут, «Манчестер Сити».

Другое дело, меня удивляют суммы, которые фигурируют в СМИ. Ну какие 50 миллионов? Вы чего? Я в это не верю. Какие-то игры. В 15 миллионов я бы еще поверил. Максимум 20. Пишут про 40 и какие-то бонусы. Как говорится, только население пугают такими цифрами.

С другой стороны, у «Сити» очень много денег. Возможно, и решили себе позволить такую покупку. Не знаю... Но 50 миллионов — это, конечно, перебор! Вы много знаете клубов в мире, которые выкладывают такие деньжищи за центрального защитника? Я — нет.

Слушайте, летом «Рома» купила у «Жироны» Довбика. За 30 миллионов. А тут пишут про 50...

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде. «Зачем «Спартаку» продавать Угальде? Чтобы заработать 5-10 миллионов и занять шестое место?» Мнение Селюка

ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
Дмитрий Селюк
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