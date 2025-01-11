17-летний парагваец Леон вылетел в Англию для подписания контракта с «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Серро Портеньо» Диего Леон переходит в «Манчестер Юнайтед».

Об этом он сообщил в интервью на парагвайской радиостанции Rock&Pop Paraguay. 17-летний игрок вылетел в Англию для прохождения медицинского обследования. По информации Sky Sports, Леон вернется в «Серро Портеньо» на правах аренды до конца сезона-2024/25.

«Я очень счастлив, действительно очень счастлив. Я сосредоточен на текущих делах и вернусь во вторник», — сказал он.

На счету Леона 2 гола в 19 матчах за «Серро Портеньо». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.