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Селюк о Хусанове в «Ман Сити»: «У него есть очень ценное качество»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный агент Дмитрий Селюк не уверен, что у узбекского защитника Абдукодира Хусанова получится сразу заиграть в «Манчестер Сити».

— Получится ли у Хусанова в «Сити»? У него есть очень ценное качество. Пахарь! Много работает, правильный менталитет, спортивный. Боец. Хорош в единоборствах, обладает высокой скоростью. Но мы же говорим об АПЛ, о действующем чемпионе. Гвардиола предъявляет определенные требования центральным защитникам. Они у него поднимаются очень высоко, должны отдавать точные передачи, начинать атаки. Вот тут у узбекского игрока могут возникнуть проблемы.

Дай бог, чтобы у него получилось! Хороший защитник, качественный. Очень работоспособный! Профи. Привык к серьезной работе. Но мне пока не особо верится, что сходу заиграет у Гвардиолы. Прежде всего из-за стиля игры защитников «горожан», о которых сказал выше. Качество передач. Определенные решения. Сможет ли Абдукодир быстро перестроиться? Посмотрим.

Ведь, допустим, за Грилиша «Сити» заплатил аж 110 миллионов. А теперь мы слышим, что Гвардиола им не особо доволен. Так что тут такая сложная история...

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде. «Зачем «Спартаку» продавать Угальде? Чтобы заработать 5-10 миллионов и занять шестое место?» Мнение Селюка

ФК Манчестер Сити
Абдукодир Хусанов
Дмитрий Селюк
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