Россию боятся! Шесть стран включили нас в «группу смерти» отбора ЧМ-2022

Изучили прогнозы зарубежных СМИ.

Седьмого декабря в швейцарском Цюрихе состоится жеребьевка отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. Корзины уже известны, Россия — в третьей.

Корзины жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе. Фото «СЭ»

«СЭ» уже называл свои версии самой сложной и самой легкой групп для сборной России. Но мы решили изучить и варианты иностранной прессы. Оказалось, что в «группу жизни» никто из зарубежных коллег Россию не включает, а в «группе смерти» наша национальная команда оказалась в СМИ целых шести стран.

Хорватия

Vecernji List.

Сборные из первой корзины по умолчанию должны выходить на чемпионат мира, поэтому многие СМИ из стран-фаворитов не составляли варианты трудных и легких групп. Но в Хорватии задумались над этим. Одно из ведущих хорватских изданий Vecernji List решило, что «шашечным» сложнее всего будет в такой группе:

Хорватия, Польша, Россия, Босния, Армения, Лихтенштейн

Интересно, что и другое хорватское СМИ Gol тоже поставило Россию в список тяжелейших оппонентов, но это издание выбирало команды из корзин строго по местам в рейтинге ФИФА.

Сербия

Mondo.

Сборная Сербии на днях разгромила Россию со счетом 5:0, но, несмотря на это, издание Mondo, пишущее на боснийском языке, включило нашу национальную команду в список нежелательных соперников. Из первой корзины был выбран квартет тех команд, которые пробились в финал Лиги наций:

Бельгия/Франция/Испания/Италия, Сербия, Россия, Албания, Армения

Польша

Futbol.pl.

Сборную Польши и мы поместили в свою «группу смерти», так что это взаимно. Сайт Futbol.pl считает, что Роберту Левандовски и остальным будет тяжелее всего с Испанией. В остальном взгляды с «СЭ» совпадают:

Испания, Польша, Россия, Словения, Армения, Молдавия

Словения

RTV.

Как и мы, Словения вряд ли забыла осень 2009-го, когда сборная России упустила в Мариборе путевку на чемпионат мира в ЮАР. Но словенский телеканал RTV все равно считает, что мы сильнейшая команда третьей корзины. Команда Станислава Черчесова попала в компанию с Бельгией и Швейцарией:

Бельгия, Швейцария, Россия, Словения, Армения

Черногория

CG-fudbal.

Многие балканские СМИ почему-то боятся Россию. Черногория не исключение. Хотя в ее случае это оправдано: в отборочном раунде Евро-2016 мы победили Черногорию дома 2:0, а в Подгорице игра так и не состоялась из-за брошенной в Игоря Акинфеева петарды. Вариант «группы смерти» сайта CG-fudbal:

Испания, Польша, Россия, Черногория, Армения, Мальта

Израиль

One.

В Израиле тоже считают, что с Россией их сборной придется сложнее всего. А из первой корзины издание One выбирает действующих чемпионов мира — Францию:

Франция, Польша, Россия, Израиль и Армения