Пока не лидер: как Алексей Миранчук играл за сборную России в ноябре

Разбираем действия хавбека «Аталанты» в матчах с Турцией и Сербией

У Алексея Миранчука интересный период в жизни. Во-первых, «Аталанта». Да, игрового времени мало (10 минут в Лиге чемпионов и 31 — в серии А), зато уже два гола, включая спасительный в ворота «Интера». Во-вторых, сборная России. Александр Головин травмирован, значит, бремя творчества ложится на других футболистов. На кого? На Алексея и его брата Антона Миранчука, а еще на Дениса Черышева.

Результаты сборной России в ноябре не впечатляют. Ладно контрольная встреча с Молдавией, где пробовали новых игроков. Можно простить и поражение от Турции: достойное меньшинство с 24-й минуты. Но разгром от Сербии, когда на кону стояли повышение в лигу А и вторая корзина перед отбором на ЧМ-2022, получился ужасным.

В сборной России не оказалось лидера. Почему таковым не стал Алексей Миранчук?

Турция: звено в прессинге

Еще раз подчеркну: у команды Станислава Черчесова был идеальный план на игру с Турцией. Перед голом Черышева владение мячом достигало 63%, а интенсивный прессинг заставлял вратаря соперника действовать через длинный пас, то есть отправлять мяч на голову нашим защитникам.

Миранчук был важным звеном в прессинге. При этом он тяготел к правому краю, хотя обычно позиция более блуждающая.

Тепловая карта Алексея Миранчука в игре Лиги наций против Турции (2:3). Фото whoscored.com

Прессинг Алексея и привел к первому голу нашей команды.

Миранчук отобрал мяч у коллеги по итальянской серии А — Мериха Демирала, выступающего за «Ювентус». А затем своевременно отдал на набегавшего из глубины Далера Кузяева.

Как и всей сборной, Алексею пришлось потрудиться в обороне. Успешно: отбор, четыре перехвата и два заблокированных паса. А вот с креативом хуже, несмотря на предголевой пас. Две попытки дриблинга — обе неудачные. Ни одного удара по воротам Турции. И скорее черновая работа — три выигранных верховых единоборства.

Лидером в этом матче оказался Вячеслав Караваев. Дело не в результативной передаче. А в том, что защитник «Зенита» добавил команде темпа и агрессии. В меньшинстве — самое то.

Сербия: потерялся на поле

Главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш, комментируя матч против России, сказал, что его команды просто не было на поле в течение первых десяти минут.

Увы, такую же фразу, только распространенную на 90 минут, можно сказать про наших в игре с Сербией. Миранчук не исключение. Вот карта касаний Алексея в этой встрече.

Карта касаний Алексея Миранчука в матче Лиги наций против Сербии (0:5). Фото whoscored.com

Миранчук коснулся мяча всего лишь 25 раз. Из футболистов, которые вышли на поле с первых минут, меньше только у голкипера Гильерме (13). И столько же у выключенного из игры нападающего Антона Заболотного.

Сначала Алексей, как и вся сборная России, пытался выполнять план на матч. Участвовал в прессинге, выдвигаясь вперед к Заболотному (4-4-2 без мяча). Занимал гибридную позицию в атаке: то «десятка», то фланговый хавбек. Отдавал передачи под удар: кстати, именно после паса Миранчука на первой минуте Заболотный не забил из убойной позиции.

С голом Радоньича все развалилось. И защитники (дважды упустили Луку Йовича, выпрыгнувшего выше всех при росте 182 см), и опорная зона (пустоты), и атакующие игроки. По ожидаемым голам Россия даже превзошла Сербию: 2,79 xG против 2,44. Но реализация оказалась ужасной.

Статистика Миранчука — слабая. Вновь почти нет индивидуальных действий (одна успешная попытка дриблинга), всего лишь один удар мимо, один успешный отбор из четырех попыток. Замена в перерыве логична. Во втором тайме Россия пропустила только один мяч.

Итог

Возможно, на Алексее сказывается отсутствие игровой практики. За «Аталанту» он сыграл меньше тайма, пусть и результативно. Это не «Локомотив», который Миранчук успешно тащил ко второму месту в прошлом сезоне. Лидерские навыки тоже утрачиваются. Особенно на скамейке запасных.

Жаль. Потому что сборной в ноябре не хватило человека, который повел бы за собой. Как с точки зрения креатива в атаке, так и с позиции характера.

В материале использована статистика whoscored.com