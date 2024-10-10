Открытая тренировка сборной России по футболу: прямая трансляция онлайн

Сборная России по футболу проведет открытую тренировку в четверг, 10 октября. Занятие состоится на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

Мероприятие начнется в 17.30 по московскому времени, а тренировка команды Валерия Карпина — в 18.00.

В прямом эфире занятие сборной России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется за 10 минут до тренировки и будет доступна бесплатно при условии регистрации на стриминговом сервисе, а также на линейном канале «Okko Спорт».

В программу сегодняшнего мероприятия сборной войдут общение с болельщиками и мастер-классы, а также фото- и автограф-сессии.

Сбор национальной команды стартовал в подмосковном Новогорске 7 октября, в нем принимают участие 23 футболиста. Товарищеские матчи с национальными командами других стран в этом месяце не состоятся.