В сборной Сирии подтвердили товарищеский матч против России 19 ноября: «Осталось выбрать стадион»

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири подтвердил проведение товарищеского матча против сборной России в ноябрьское окно ФИФА.

«Мы договорились с РФС о товарищеском матче сборных Сирии и России. Сегодня мы можем официально объявить, что игра пройдет 19 ноября в России. Единственное, осталось выбрать стадион для проведения этой игры — выбираем между Москвой, Санкт-Петербургом и Волгоградом. В ближайшее время мы с российской стороной договоримся о точном месте матча», — приводит слова Амири Sport24.

В октябрьскую паузу сборная России не проводит товарищеские матчи, так как не смогла найти себе соперников.