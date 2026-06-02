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Умяров — о матче с Буркина-Фасо: «В Волгоград едем только за победой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник сборной России и «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением о команде Буркина-Фасо, с которой предстоит сыграть в BetBoom товарищеском матче.

— Клубные дела оставляем за пределами сборной. Можем, конечно, пошутить. Но нужно быстрее перестроиться. Буркина-Фасо? Хорошо технически оснащенная команда. Увидим, что они будут представлять в игре. В Волгоград едем только за победой.

Мотивация в сборной есть. Понятное дело, что хотим играть в официальных матчах. Но сколько раз мы уже говорили это «если».

Поражение от Египта не дело мотивации. Один из сильнейших соперников из последних. Это дело каких-то деталей, которые решили исход. Мы в РПЛ постоянно играем друг с другом. Но мы должны привыкать к тому, что соперник отличается от нас. Дело не в том, что мы где-то отстаем. Дело в привычке. Думаю, нам не хватает чуть из-за отстранения. Из-за того, что у нас нет таких соперников и скоростей.

Ибрагимов? Видно, что технически оснащенный, может взять на себя игру. Интересно будет посмотреть на него в официальных играх. Немного пообщались с ним про Манчестер. Мы достаточно хорошо с ним общаемся, — сказал Умяров.

Ранее сборная России проиграла Египту (0:1) в товарищеском матче. 5 июня Россия в Волгограде сыграет против Буркина-Фасо, а 9 июня — против Тринидада и Тобаго в Калининграде.

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Наиль Умяров
Сборная Буркина-Фасо по футболу
Сборная России по футболу
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