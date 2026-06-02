Денис Адамов — про Сафонова: «Мы все рады за Матвея. За счет труда многое можно сделать»
Вратарь «Зенита» и сборной России Денис Адамов рассказал, смотрел ли он финал Лиги чемпионов-2025/26, в котором «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (1:1, пенальти — 4:3).
— Смотрели финал Лиги чемпионов?
— Второй тайм. Смутил ли Сафонов игроков «Арсенала» в серии пенальти, лучше спросить Матвея.
— Представляли ли себя на месте Матвея?
— У каждого свой путь. Представлять, что я там нахожусь, как-то не очень правильно.
— Как оценить успех Матвея?
— Хороший результат для всей России. Мы все рады за Матвея. За счет труда многое можно сделать. Мотю, как и Стаса [Агкацева], давно знаю. Он всегда трудился.
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