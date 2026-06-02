Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Денис Адамов — про Сафонова: «Мы все рады за Матвея. За счет труда многое можно сделать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Вратарь «Зенита» и сборной России Денис Адамов рассказал, смотрел ли он финал Лиги чемпионов-2025/26, в котором «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (1:1, пенальти — 4:3).

— Смотрели финал Лиги чемпионов?

— Второй тайм. Смутил ли Сафонов игроков «Арсенала» в серии пенальти, лучше спросить Матвея.

— Представляли ли себя на месте Матвея?

— У каждого свой путь. Представлять, что я там нахожусь, как-то не очень правильно.

— Как оценить успех Матвея?

— Хороший результат для всей России. Мы все рады за Матвея. За счет труда многое можно сделать. Мотю, как и Стаса [Агкацева], давно знаю. Он всегда трудился.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Денис Адамов
Матвей Сафонов
Читайте также
Опубликованы кадры схода лавины на туристов в горах Кабардино-Балкарии
Самолет разведки ВВС США летал над Баренцевым морем у границ России
На Украине допустили распад страны из-за конфликта СБУ и ГУР
Нелюбова идет третьей после короткой программы в Токио, Трусова — четвертая
Бело-голубые выдали лучший матч сезона и заговорили о чемпионстве. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
Мирра Андреева впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open
Популярное видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Динамо» обыграло «Спартак», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Зенит» проиграл ЦСКА, ничья «Крыльев» и «Краснодара»: видео
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Велес»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Арсенал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Торпедо»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал-2026: «ПСЖ» с Сафоновым победил «Арсенал»
Супруга Сафонова о флаге России на финале ЛЧ: «Лежали флажки всех цветов, решила скрепить и выйти»
Глушенков — о Сафонове: «Мотя — красавчик, что закрепился и выиграл Лигу чемпионов дважды»
Смолов заявил, что настроил Сафонова на победу в финале Лиги чемпионов
Фетисов считает, что голкипер «ПСЖ» Сафонов заслужил госнаграду за победу в Лиге чемпионов
В Париже «переименовали» улицу в честь Сафонова
Смородская — о победе Сафонова в Лиге чемпионов: «Для российского спорта это особо ничего не значит»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сафонов: «За весь матч с «Арсеналом» я не сделал ни одного сейва. Но финал Лиги чемпионов все равно выиграл»

Познер рассказал о поездке в Будапешт на финал ЛЧ: «Для меня ясно, что «ПСЖ» — лучшая команда мира сейчас»
Новости
RSS RSS
Все новости