2:1 в Глазго! Сборная России одержала волевую победу над Шотландией в отборе Евро-2020

Сборная России одержала волевую победу над Шотландией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:1). Голом в составе россиян отметился форвард Артем Дзюба, еще один мяч в свои ворота забил Стивен О'Доннел. У шотландцев отличился хавбек Джон Макгинн.

Сборная России набрала 12 очков и расположилась на 2-м месте в группе I. Шотландия с 6 баллами занимает 4-ю строчку.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа I

Шотландия — Россия — 1:2 (1:1)

Голы: Макгинн, 11 (1:0). Дзюба, 40 (1:1). О`Доннел, 59 — в свои ворота (1:2).

Шотландия: Маршалл, О`Доннел, Малгрю, Купер, Робертсон, Макгинн (Кристи, 62), Макгрегор, Мактоминэй (Филлипс, 78), Форрест (Маклин, 62), Макберни, Фрэйзер.

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Ионов (Ерохин, 80), Оздоев, Зобнин (Баринов, 66), Головин (Ахметов, 89), Жирков, Дзюба.

Предупреждения: Купер, 46. Зобнин, 55. Маклин, 70. Баринов, 71. Ахметов, 90.

Судьи: Сидиропулос. Димитриадис, Костарас (все — Греция).

6 сентября. Глазго. Стадион «Хэмпден Парк».

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира