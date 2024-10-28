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«Там чистейшая красная! А судья еще думал, показать ли желтую...» Талалаев с «Балтикой» — лидеры. 16-й тур ФНЛ

«Балтика» обыграла «Урал» в матче первой лиги, «Сочи» уступил КАМАЗу
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Яркие события 16-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

Талалаев: «Интервью Карпина? Не думаю, что наш футбол сильно деградирует»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 19:00. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
2:1
Урал

При Андрее Талалаеве «Балтика», похоже, поставила победы на конвейер. Три подряд в ФНЛ, а с учетом кубкового поединка против «Торпедо» — четыре!

В субботу в принципиальной встрече дома был обыгран «Урал» — 2:1.

Талалаев пошел лишь на одно изменение по сравнению со встречей с «Шинником». В центр обороны вернулся отбывший дисквалификацию колумбиец Андраде. Один из самых ярких исполнителей «Балтики» в прошлом сезоне Алекс Фернандес при новом тренерском штабе стал игроком ротации.

«Уралу» из-за простуды не помог Мамин, его на последнем рубеже заменил Арапов. Юсупов и Сунгатуллин уступили место в середине поля Егорычеву (в последних турах Андрей играл на позиции инсайда) и Мишкичу. Секулич из-за мышечной травмы не попал даже в заявку, и ставка на острие атаки была сделана на опытнейшего Бикфалви.

Хозяева оказались в роли отыгрывающихся уже в дебюте встречи. Андраде завозился с мячом вблизи своей штрафной, его «накрыл» Бикфалви. Гости быстро вывели на ударную позицию Егорычева, который переиграл Бориско в ближнем бою. Возможно, вратарю следовало сблизиться с полузащитником, а он остался на линии, позволив себя расстрелять с острого угла.

Полузащитник &laquo;Торпедо&raquo; Аршак Корян празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Тюмени&raquo; (3:0). «Торпедо» вышло в лидеры. Кто остановит Талалаева? Главные события 15-го тура ФНЛ

«Балтика» соорудила достойный ответ лишь перед перерывом. Петрову удалась отличная передача из глубины на Пряхина. Сергей прострелил в штрафную, где Лисакович левой ногой мяч обработал и прокинул себе на ход, а правой шведой протолкнул его мимо выскочившего Арапова — 1:1. Великолепное исполнение. В активе 26-летнего нападающего уже пять голов в семи матчах за балтийцев.

После перерыва хозяева были острее и конкретнее впереди. Правда, забили второй мяч не с игры, а со стандарта. Не обошлось без ошибки Арапова, который оплошал на выходе и был наказан Варатыновым. 2:1.

— Валерий Карпин недавно в интервью Федору Смолову заметил, что последние 20 лет российский футбол идет не туда, деградирует. Согласны? — спросили Талалаева на пресс-конференции.

— Валерий Георгич — тренер сборной. Он может делать глобальные выводы. Я же не возьму на себя такую ответственность. Могу лишь рассуждать о первой лиге и второй восьмерке РПЛ. Я большой деградации не вижу. Во всяком случае в тех командах, где работал, мы играли в агрессивный, интенсивный футбол, как правило, больше всех забивали, больше всех били по воротам. И если вы посмотрите, многие наши футболисты потом подписывали контракты с клубами РПЛ или уезжали на очень хорошие деньги за рубеж — например, Конате. Вспоминается фраза из фильма: «К пуговицам есть претензии? Нет». Так что я могу отвечать за свой участок работы. Есть еще одно выражение: «Дело было не в бобине, а в водителе кабины». Леонид Викторович Слуцкий поехал в Китай и претендует там на первое место. Поэтому я не думаю, что сильно деградировал российский футбол и наша тренерская школа.

Сторожук: «Не надо помогать «Арсеналу». Судите то, что есть!»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
26 окт, 17:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
1:1
Шинник

«Арсенал» по-прежнему не может победить. Ничейная серия составляет уже шесть матчей кряду. На этот раз туляки дома не одолели «Шинник».

Левин, пропускавший игру с «Чайкой» из-за перебора карточек, вернулся в основу оружейников, заняв привычное место в середине поля.

«Шинник» агрессивнее начал матч. Куль бросил в прорыв Самойлова. Однако капитан ярославцев пробил довольно бесхитростно, не доставив особых проблем Левашову. Зато через 15 минут голкипер туляков совершил невероятное спасение, среагировав на мощный выстрел Зинкова с 10 метров!

Команда Александра Сторожука проснулась во второй половине первого тайма. Ткачев ударом со штрафного технично перекинул «стенку» — мяч просвистел чуть выше «девятки». А вот второй опасный момент хозяев стал голевым. После подачи с правого фланга все тот же Ткачев элегантно скинул мяч грудью под удар Турищеву, и тот с левой ноги пальнул под левую от себя штангу (немного помог рикошет от ноги Алейникова). Максим разбушевался: четыре гола в трех последних турах!

Главный тренер &laquo;Енисея&raquo; Андрей Тихонов. «Вам должно быть стыдно! Да какой ВАР?!» Ярость Тихонова, мощное «Торпедо», Талалаев победил Гогниева. 14-й тур ФНЛ

Похоже, «Арсенал» решил проблему забивного центрфорварда, которая возникла после ухода Окоронкво. К слову, дела у 21-летнего нигерийца в «Хайтайспоре» пока идут неважно — ни одного результативного действия в чемпионате Турции.

После перерыва «Шинник» интереснее смотрелся впереди. Гостям не хватало лишь одного — поставленных ударов. Левашов без труда справлялся с угрозами. Развязка наступила на 87-й минуте. Самойлов подал со штрафного во вратарскую, Левашов выиграл «воздух», выбил мяч, который угодил в грудь Попову и залетел в сетку. Обидный автогол. При этом туляки апеллировали к арбитру: по их мнению, нигериец Джон нарушал правила, врезавшись в Левашова и помешав ему вынести мяч подальше.

Хозяева ринулись вперед и едва не вырвали победу. Кайнов с линии вратарской послал головой мяч рядом со штангой.

На пресс-конференции Сторожук заговорил о работе арбитров:

— Не хочется затрагивать тему судейства. Но когда мы так забиваем, нам эти голы отменяют, фиксируя нападение на вратаря. Не знаю, что делать. Четыре раза обращались в ЭСК. Там признавали, что в нашу пользу должны были ставить пенальти... Нам от этого не легче! Нам забивают с двухметрового офсайда — засчитывают. Не надо нам помогать. Судите то, что есть! Не хочу заводиться...

У нас нет никаких задач, мы играем для болельщиков. Выжимаем максимум из ребят. Мне не в чем их упрекнуть в плане самоотдачи. Но в простых ситуациях теряем мячи... Потом приходится бежать 70 метров, исправлять ситуацию. Тратим много сил.

Гогниев: «А теперь хочется сказать про судейство...»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
27 окт, 15:00. им. Билимханова (Грозный)
Алания
2:3
Чайка

Евгений Калешин передал «привет» своей бывшей команде. Его «Чайка» в Грозном переиграла «Аланию» Спартака Гогниева — 3:2.

Героем встречи стал Руденко, оформивший дубль. В прошлом туре он отметился голом и результативной передачей в игре с «Арсеналом». Еще один мяч в ворота Натабашвили (Солдатенко не попал в заявку) провел Маляров. И этот гол по своей красоте превзошел точные удары Руденко. 35-летний хавбек после паса пяткой Янова (это уже пятая голевая передача экс-игрока молодежки ЦСКА) с линии штрафной по обводящей траектории послал мяч в дальний нижний угол.

Концовка поединка получилась горячей. На четвертой компенсированной минуте Цаллагов возродил интригу — 2:3! А на восьмой Гурциев упал в чужой штрафной в борьбе с защитником и увидел перед собой желтую карточку за симуляцию.

&laquo;Торпедо&raquo; сыграло вничью с &laquo;Уралом&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «На 95-й минуте мяч попадает в фалангу пальца — пенальти...» Непобедимый Кононов, «карусели» от Гогниева. 13-й тур ФНЛ

Если в этом эпизоде рефери, похоже принял правильное решение, то на 70-й минуте Панин многих удивил со знаком минус. Пелих открытыми шипами въехал в колено Кокоеву, нанеся тому травму. Гогниеву пришлось проводить обратную замену, а судья решил ограничиться лишь желтой карточкой.

— Первый тайм провалили. Дома, при своих болельщиках... — признал Гогниев. — Тренер «Чайки» нас отзеркалил. Проиграли борьбу, получили голы. За второй тайм сказал ребятам спасибо. Перестроились. Но... Знаем, над чем работать. Надо понимать, что у нас ряд игроков подхватили вирус. Не смогли нам помочь.

А теперь хочется обсудить судейство. Сейчас у нас парня повезут на МРТ. Там чистая красная. Чистейшая! А арбитр еще думал, показывать ли желтую... Идем дальше. Борьба вверху в чужой штрафной. Игрок «Чайки» локтем попадает нашему футболисту в лицо — тот падает. Тишина. Игра продолжилась. А ведь мы начали инициативу перехватывать. И тут — такие моменты... В Саратове не засчитали гол, в Тюмени не поставили пенальти. Сегодня — красная карточка и пенальти. Ну вот так...

«Сочи» попал под «КАМАЗ», Морено удалили

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
27 окт, 17:00. КАМАЗ (Набережные Челны)
КАМАЗ
1:0
Сочи

В гостевом матче против «КАМАЗа» главный тренер «Сочи» Роберт Морено из-за перебора карточек не мог рассчитывать на своего ключевого игрока Крамарича (7+5 в этом сезоне). Его на левом фланге полузащиты заменил Сафронов. В атаке южан вновь орудовали два форварда — Писарский и Мелешин.

Первый тайм показал, как сильно сочинцы зависят от 26-летнего словенца. До перерыва гости впереди не создали ничего. Зато подопечные Ильдара Ахметзянова воспользовались своим шансом сполна. Дегтев не слишком четко справился с дальним ударом Лаука, отбил мяч перед собой. Козлов подобрал — 1:0.

Во втором тайме сочинцы усилили давление на ворота хозяев, но создали, по сути, один реальный момент. Макарчук стрелял с разворота с острого угла — Купцов не оплошал. Вообще 22-летний голкипер, права на которого принадлежат «Динамо», действовал уверенно на протяжении всех 90 минут, грамотно выбирал позицию, не ошибался на выходах.

Морено нервничал, постоянно обращался к арбитрам и в итоге схлопотал две желтые в течение 20 секунд.

«Сочи», как и «Урал», проиграл уже четвертый раз в сезоне. Многовато для одного из главных фаворитов турнира. Для сравнения: «Арсенал» и «Торпедо» пока идут без поражений.

Кононов считает, что «Торпедо» лишили пенальти в матче с «Родиной»

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
27 окт, 19:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
1:1
Торпедо М

Закрывало программу 16-го тура лучшей лиги мира московское дерби. «Родина» отобрала очки у «Торпедо» — 1:1. Рулевой автозаводцев Олег Кононов немного удивил составом, отрядив на позицию правого инсайда арендованного у «Спартака-2» Коледина, а не Галкина. Червяков, ярко смотревшийся на старте сезона, теперь довольствуется ролью игрока, выходящего на замену.

Первыми ужалили хозяева. На пятой минуте Рейна разогнал атаку, покатил направо. Юшин с фланга сместился в центр и с левой ноги упаковал мяч точнехонько в дальний угол. Красиво! Восьмой гол Александра в этом сезоне позволил ему вновь возглавить бомбардирскую гонку. А ведь 29-летний форвард мог оформить дубль еще до перерыва. Как же хитро он выстрелил из-под защитника уже с правой ноги — Ботнарь в прыжке избавил свою команду от серьезных неприятностей.

В составе черно-белых рвал и метал Нетфуллин. С третьей попытки Равиль своего добился, прошив Шакерова выстрелом от радиуса штрафной (атака гостей, к слову, и началась после небрежного паса вратаря «Родины»). В активе 31-летнего опорника уже 11 баллов (6+5) по системе «гол плюс пас»!

Второй тайм остался за подопечными Кононова. Бурю негодования на скамейке черно-белых вызвал эпизод на 57-й минуте. Ботнарь едва не стал автором голевой передачи. После его выноса от ворот моторный Манелов опередил Крижана, ворвался в штрафную, но пробить не успел. Защитник положил ему руку на плечо, после чего хавбек рухнул на газон. Пенальти? Арбитр Федоров никакого криминала в действиях словенца не увидел.

Вообще Крижан в этот вечер стал злым гением автозаводцев. Коледин (вот почему он вышел в старте) великолепной передачей в касание вывел Коряна один на один с вратарем. Шакеров успел выставить руку, отбил мяч, который вновь достался торпедовцу. Аршак бил уже наверняка — в пустой ближний угол, нога легионера «Родины» выступила в роли шлагбаума.

Еще один мяч все же побывал в сетке ворот хозяев, но арбитр отменил гол, посчитав, что Данилкин фолил на голкипере (где-то в Туле загрустил Сторожук).

— Ребята проделали хорошую работу. Где-то нам не повезло, — сказал после матча Кононов. — Мы создали больше моментов, чем «Родина», после того, как пропустили гол.
Непонятно по поводу эпизода с Манеловым во втором тайме. Первое впечатление: это скорее пенальти. На стадионе, оказывается, работает система ВАР. Если игрок выходит один на один, а соперник за плечо тянет его... Не могу понять решение арбитра. На мой взгляд, это нарушение правил.

Теперь в турнирной таблице двоевластие. У «Торпедо» и «Балтики» по 30 очков.

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Арсенал (Тула)
ФК Балтика
ФК Родина
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 16 7 9 0 29-13 30
2
 Балтика 16 8 6 2 19-11 30
3
 Арсенал 16 6 10 0 15-9 28
4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
7
 Ротор 16 5 7 4 12-11 22
8
 Чайка 16 5 7 4 20-20 22
9
 Нефтехимик 16 5 7 4 12-13 22
10
 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
11
 Енисей 16 6 2 8 16-20 20
12
 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
14
 Алания 16 4 5 7 11-14 17
15
 Сокол 16 3 7 6 8-18 16
16
 Шинник 16 3 6 7 11-18 15
17
 Уфа 16 3 5 8 15-22 14
18
 Тюмень 16 2 3 11 13-25 9
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2.11 00:00
Уфа – КАМАЗ
 - : -
2.11 14:00
Енисей – Ротор
 - : -
2.11 15:00
Сокол – Арсенал
 - : -
2.11 19:00
Торпедо – Алания
 - : -
3.11 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
3.11 14:00
Черноморец – Шинник
 - : -
3.11 17:00
Сочи – Нефтехимик
 - : -
3.11 17:00
Чайка – Тюмень
 - : -
4.11 14:00
Урал – Родина
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 7
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 6
П
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 4
И К Ж
Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

 11 1 4
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 14 1 4
Владислав Адаев

Владислав Адаев

Уфа

 11 1 3
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