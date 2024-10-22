«Торпедо» вышло в лидеры. Кто остановит Талалаева? Главные события 15-го тура ФНЛ

Черно-белые громят «Тюмень» и обходят «Арсенал».

«Торпедо» забило 8 мячей в двух турах

В ФНЛ появился новый единоличный лидер. «Торпедо» на выезде разгромило «Тюмень» (3:0) и теперь опережает «Балтику» и «Арсенал» на два очка.

До перерыва подопечные Олега Кононова создали себе серьезный задел благодаря двум ударам со средней дистанции. В первом случае Максимову помог рикошет от ноги защитника — мяч поменял направление и закатился в правый от Гошева угол, застав голкипера врасплох. Во втором — Манелову удался классный выстрел из-за пределов штрафной. Мяч по уходящей от вратаря траектории залетел под штангу.

А вот первые 15 минут второго тайма остались за сибиряками. Хорошо вошел в игру Кенфак, который пробил чуть выше створа. А после удара головой Петрова мяч и вовсе вонзился в перекладину. Остудил пыл хозяев Корян. Атаку черно-белых разогнал Нетфуллин, отпасовал Коледину, который навесил на дальнюю штангу, куда уже прибежал Аршак — 0:3.

В двух последних турах «Торпедо» забило восемь голов, не пропустив ни одного!

— 15 туров без поражений. Как это влияет на команду с точки зрения психологии? — вопрос Кононову на пресс-конференции.

— Мы настраиваемся на каждый матч. Ни в коем случае нельзя думать о серии. У меня был такой случай: когда я работал в «Краснодаре», у нас была беспроигрышная серия, а я узнал о ней только спустя какое-то время. Буквально через два-три года. Мне тогда Роман Широков сказал: «Георгич, а помните мы тогда без поражений около 30 туров шли?» Я говорю: «Серьезно?» Да, здесь есть такой элемент, что можно где-то и сбавить обороты, но в первой лиге ты не расслабишься.

Тула не побеждает больше месяца

«Арсенал» на выезде поделил очки с «Чайкой — 2:2. Это уже пятая (!) подряд ничья туляков. В последний раз подопечные Александра Сторожука побеждали больше месяц назад: 16 сентября — «Урал» (1:0).

В центре поля гостей вместо пропускавшего встречу из-за четырех карточек Левина появился Раздорских. Нигерийский форвард Малик вернулся в строй, но остался в запасе, так как хорошую форму набрал Турищев.

Игра получилась «качельной». Хозяева дважды выходили вперед, но гости восстанавливали статус-кво. Два главных героя матча — Руденко и Турищев. Первый и сам забил, и снабдил голевой передачей Янова. Второй оформил дубль.

Формально «Арсенал» спасся от поражения, но по количеству моментов все же превзошел команду Евгения Калешина.

— Матч упущенных возможностей, — посетовал на пресс-конференции Сторожук. — Макс Турищев оформил дубль, но мог забивать и больше. Давно такого не припомню, чтобы у нас было столько моментов. Когда пропускали, могли сыграть лучше. Во втором случае вообще концентрацию выключили при ауте, все отвернулись...

После очередной ничьей «Арсенал» делит второе-третье места с «Балтикой». По дополнительным показателям Калининград выше.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев. Фото ФК «Балтика»

Талалаев: «Когда в последний раз проиграл в Ярославле, накормили котлетами. Больше тут не проигрываю»

«Балтика» Андрея Талалаева набрала мощный ход. Команда за неделю одержала три победы. И все на выезде! Сначала в Грозном калининградцы взяли верх над «Аланией» (2:0), затем в Москве в матче на Кубок разгромили «Торпедо» (4:0) и наконец уверенно разобрались в Ярославле с «Шинником» (3:1).

В игре с командой Дмитрия Черышева линию атаки гостей вновь составили Лисакович, Эльдарушев и Пряхин. На позиции правого латераля Терентьева заменил Ковалев. Он и стал автором голевой передачи, на шестой минуте выполнив навес на Лисаковича. Белорусский гол! Еще через четыре минуты калининградцы накрыли хозяев вблизи их штрафной, Эльдарушев выскакивал на рандеву с Айдаровым и был завален Сухомлиновым. Лисакович оформил дубль. В активе экс-форварда «Локомотива» и «Рубина» четыре мяча и один голевой пас в пяти турах. Петров еще до перерыва фактически снял все вопросы о победителе, ударом с носка левой ноги поразив дальний угол ворот ярославцев.

Вторая половина встречи ознаменовалась красивым точным ударом 21-летнего правого защитника «медведей» Косогорова. 1:3. Таким образом, прервалась сухая серия Бориско, которая длилась 428 минут. Максим, впрочем, и в этом матче отметился шикарным сейвом, среагировав на удар Федорова с трех метров.

— Ребята — большие молодцы. До перерыва сыграли очень хорошо, цельно, — констатировал на пресс-конференции Талалаев. — Но, к сожалению, одну проблему мы пока не решили. Один из таймов, как правило, проводим ниже своих возможностей. Так было и сегодня. После перерыва стали проигрывать подборы. Поэтому произвели много замен и в итоге, думаю, были ближе к четвертому или даже пятому голу, чем «Шинник», к тому, чтобы отыграться. Мои команды часто играют в Ярославле. Последний раз проиграл, когда команду тренировал Михалыч (Александр Побегалов. — Прим. «СЭ»). После того матча меня накормили в тренерской комнате котлетами. С тех пор поражений нет. А вкус котлет до сих пор сохранился во рту. Будем продолжать эту традицию.

«Балтика» — уже вторая.

Неудержимый Крамарич

«Сочи» дома одолел «Родину» — 1:0. Рулевой южан Роберт Морено поменял схему: перешел с 3-4-1-2 на более классические 4-4-2. Ставка в атаке опять была сделана на Мелешина и Писарского. Крамарич, который до игры шел на втором месте в списке бомбардиров лиги, действовал слева в полузащите.

Что ж, свою локальную задачу в этой игре 26-летний словенец выполнил.

На 39-й минуте он после отличной разрезающей передачи Кравцова ворвался в штрафную с защитником «на плечах» и переиграл Шакерова. Форвард «Родины» Юшин своим голом ответить не смог, хотя ему удался мощный удар со средней дистанции во втором тайме. Хозяев спас Дегтев. Теперь в снайперской гонке двоевластие. А вот по системе «гол плюс пас» Крамарич вне конкуренции — 7+5 в 15 играх!

После перерыва чуть не сработала связка Мелешин — Писарский. Форвард, принадлежащий «Спартаку», с правого фланга вырезал передачу на линию вратарской, но арендованный у «Крыльев» нападающий толком под этот мяч не подстроился и пробил выше створа.

«Урал» не взял Хабаровск

«СКА-Хабаровск» и «Урал» выдали триллер. Четыре гола за первые полчаса! Армейцы впервые за три месяца проводили домашний матч в своем городе и явно не разочаровали своих болельщиков.

Хотя начиналось все для них весьма печально. Уже на первой минуте «шмелям» удалась классная атака, и Аюпов расстрелял ворота Имамова после прострела Гогличидзе. Впрочем, в следующие восемь минут хабаровчане перевернули все с ног на голову усилиями Емельянова и Алиева — 2:1!

Гости сравняли счет еще до перерыва, здорово разыграв угловой. Аюпов во второй раз в этом сезоне оформил дубль.

Начало второго тайма осталось за гостями. Секулич не попал в створ из выгодной позиции, зато чуть позже шикарно с левой ноги закрутил мяч в левый от себя угол со штрафного! Это четвертый гол хорвата в восьми матчах.

Уральцы радовались недолго. В быстрой атаке Гаджимурадов исхитрился и выдал чудо-пас пяткой, который по достоинству оценил Поярков — 3:3!

Хозяева перехватили инициативу. Гонгадзе плотно стрелял в дальний угол с 15 метров, Мамин в отличном прыжке угрозу отвел. И все же момент у подопечных Аверьянова в уже компенсированное время был куда жирнее: после подачи со штрафного Бегич бил с двух метров, казалось бы, наверняка, но угодил в Имамова.

Невероятная ничья. «Урал» немного утратил свои позиции, опустившись в таблице с третьего места на четвертое.