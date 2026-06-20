Защитник Тихий стал игроком «Урала»

«Урал» объявил о переходе защитника Дмитрий Тихого.

Прошлый сезон 33-летний игрок провел в «Серик Спорте» и ульяновской «Волге. На его счету 7 матчей во втором дивизионе чемпионата Турции и 10 матчей в Первой лиге, в которых он не отметился результативными действиями.

Ранее Тихий выступал за «Урарту», «Пари НН», «Химки», «Томь», «Факел» и «Луч-Энергию».