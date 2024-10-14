«Вам должно быть стыдно! Да какой ВАР?!» Ярость Тихонова, мощное «Торпедо», Талалаев победил Гогниева. 14-й тур ФНЛ

Яркие события 14-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

Тихонов: «Почему мы играем в 12 ночи?!»

Матч «Родина» — «Енисей» завершился скандалом. Игра началась в 20.00 по московскому времени и соответственно в полночь по красноярскому, что тоже станет темой для обсуждения на пресс-конференции. Но на первый план все же вышли судейские решения.

На 71-й минуте после подачи углового и скидки Мусаева Калмыков, пропустивший два месяца из-за травмы, пробил головой. Шамов руками перевел мяч в перекладину, от которой тот отлетел в поле. Голкипер успел опередить все того же Калмыкова, не позволив форварду добить мяч в ворота. И тут арбитр встречи Александр Машлякевич указал на центр поля — гол! 1:1.

По всей видимости, судья на линии подсказал ему, что в момент, когда Шамов реагировал на удар Калмыкова, мяч уже пересек линию ворот. Видеоповторы, впрочем, скорее говорят об обратном. На матче работал ВАР, но он не стал вмешиваться в решение рефери.

Сразу после финального свистка главный тренер красноярцев Андрей Тихонов пожал руку своему коллеге Филиппу Соколинскому и эмоционально обратился к резервному арбитру:

— Вам должно быть стыдно за это... Посмотрите! Стыдно вам должно быть! Да какой ВАР?!

На пресс-конференции Андрей Валерьевич продолжил:

«Мы играем в 12 часов ночи по красноярскому времени. Обычно люди в это время спят. Можно было сыграть на день раньше, если поле, например, занято. Ну, хорошо, мы тоже будем в Красноярске играть в 8 утра по Москве. Чтобы было удобно всем... Почему мы играем в 12 часов ночи? Поля нет? Понимаю. Но мы-то страдаем! В 12 часов нормальные люди спят, а мы играем в футбол... Следующие матчи в Красноярске «Родина» точно будет играть в 8 утра.

Второй матч подряд ВАР работает на команду «Родина». Был скандал и до этого. Сейчас арбитр находится в трех метрах от линии ворот и поднимает флажок — гол. Как он мог увидеть, если даже не на линии стоит?! Я могу ошибаться, но получается, что ВАР опять помог хозяевам. При этом не умаляю заслуг «Родины» — бегущая команда, которая исповедует техничный, быстрый футбол. Очень хороший тренер, следил за его работой в «Родине-М».

«Торпедо» не заметило «Сокол»

«Торпедо» на «Арене Химки» разгромило «Сокол», прервав свою серию из трех ничьих подряд. По сравнению с гостевой встречей с «Уралом» (1:1) рулевой автозаводцев Олег Кононов пошел лишь на одну перестановку: Манелов вместо Червякова.

Москвичи убили интригу уже к 25-й минуте. 3:0! Самым красивым, пожалуй, получился второй гол черно-белых. Манелов, получив пас на левой бровке, чуть продвинулся вперед, сместился в центр и с правой ноги метров с 17 запустил мяч по дуге — точно под дальнюю штангу!

После перерыва Нетфуллин довел «Сокол» до статуса сборной Ямайки в памятном матче против Аргентины на ЧМ-1998. 5:0! Статистика 31-летнего опорника поражает: 5+5 в 14 турах.

«Сокол» за 90 минут не нанес ни одного удара в створ.

После финального свистка Кононов был, как обычно, сдержан:

— Первый тайм отыграли ровно. Хорошо, что забили голы уже к 25-й минуте. Ребятам после этого было спокойнее играть. Во втором тайме продолжили забивать, а также создали ряд других моментов. Игра получилась, но есть недостатки. В целом футболисты молодцы.

Победа вывела «Торпедо» на первое место в таблице.

Мелешин и Писарский спасли «Сочи» в Туле

В центральном матче тура «Арсенал» принимал «Сочи». В заявку туляков из-за проблем со здоровьем вновь не попал нигерийский форвард Малик. На острие атаки Александр Сторожук опять отрядил Турищева, и тот не подвел.

Роберт Морено с первых минут выпустил двух футболистов, арендованных у «Спартака», — Маслова и Мелешина.

До перерыва мощнее смотрелись хозяева. Дважды Ткачев оказывался на ударной позиции, но в первом случае опытному хавбеку немного не хватило точности, а во втором южан выручил защитник. Совсем уж горячо у ворот Карабашева стало на 35-й минуте, когда Цараев откликнулся на подачу с левого фланга и мощно пробил головой. Перекладина! Атака продолжилась, мяч достался Кайнову, который с линии штрафной выстрелил рядом со штангой.

«Арсенал» все-таки своего добился перед свистком на перерыв. Попов выполнил передачу со своей половины поля, первым на мяче оказался защитник сочинцев Кожемякин, но сыграл слишком нерасторопно. Турищев запрессинговал соперника, выскочил на рандеву с Карабашевым и четко реализовал свой момент — 1:0. Все по делу. Подопечные Морено в первом тайме впереди почти ничем не запомнились. Мелешин отметился фолом на своей половине поля, за что увидел перед собой «горчичник».

«Сочи» вернулся в игру на 61-й минуте. Писарский обработал непростой пас Заики в чужой штрафной, на рывке ушел от Кайнова и пробил в дальний угол. Мяч врезался в штангу, отскочил в поле, и тут как тут оказался Мелешин. Это уже третий гол 20-летнего форварда в трех матчах ФНЛ.

До финального свистка «Арсенал» играл чуть острее, опасно стреляли с дистанции Раздорских и Кайнов. Но счет больше не изменился.

Команда Сторожука утратила статус единоличного лидера таблицы и теперь делит первое место с «Торпедо». По дополнительным показателям (разница мячей) автозаводцы располагаются выше.

— Сегодня была хорошая игра с хорошим соперником. Мы взаимодействовали, создавали моменты. Кроме, наверное, первых 15 минут второго тайма. Объективно, для десятого бюджета лиги мы идем неплохо. Наши ребята выходят на поле и бьются. Честь и хвала им. У нас много травмированных. Поэтому есть те, кто выходит не на своей позиции, например защитники в нападении, — заметил на пресс-конференции Сторожук.

Аверьянов: «День сурка. «Уралу» надо побеждать увереннее»

«Урал» дома одолел аутсайдера турнира «Тюмень» — 1:0. В стартовом составе «шмелей» в центре поля появился 35-летний Юсупов. На острие атаки был выдвинут Секулич, Егорычев действовал на позиции правого инсайда.

Юсупов точно не испортил. Несколько его разрезающих передач вполне могли стать предголевыми, но последующие прострелы партнеров не доходили до адресата.

На левом фланге хорошо смотрелся 21-летний Мосин, который эффективно взаимодействовал с Гогличидзе. Именно «лимитчик» «Урала» стал героем встречи. После его подачи на дальнюю штангу на 30-й минуте мяч перелетел всех и оказался в воротах. Здесь возникают вопросы к голкиперу гостей Гошеву (Крицюк остался в запасе в четвертом матче кряду). Правда, до пропущенного гола Евгений вытащил мяч из-под перекладины после удара головой Егорычева.

В перерыве болельщики «Урала» наверняка с тревогой ждали второго тайма, вспоминая о концовке встречи с «Торпедо» в прошлом туре (1:1). Их опасения оказались не напрасными. Во второй половине «Тюмень» могла спастись. Можно вспомнить коварный удар Кленкина с линии штрафной — мяч пролетел рядом со штангой, и момент у Кенфака.

На пресс-конференции рулевой «шмелей» Евгений Аверьянов заметил, что у него есть вопросы к своей команде по второму тайму.

— Что касается игры... День сурка, что ли? Эмоций сейчас очень много. Но самое главное — победа. Да, она непростая, но победа!

— Почему после 60-й минуты ваша команда начинает «проседать»?

— Вы правы. Это день сурка. Хороший первый тайм, достаточное количество опасных моментов. Но нервная концовка. Пока мы эту ситуацию не исправили. Будем разбираться. Нужно побеждать гораздо увереннее.

Гогниев произвел все замены к 63-й минуте, Талалаеву подарили три айвы

«Алания» Спартака Гогниева в Грозном уступила «Балтике» Андрея Талалаева — 0:2. Рулевой гостей не мог рассчитывать в этой встрече в линии атаки на травмированного Аппаева. С первых минут ударное трио калининградцев впереди составили Лисакович, Эльдарушев и Мохаммад.

Команды выдали классный первый тайм. И ведь чуть конкретнее впереди были хозяева. «Барсы» здорово разыгрывали стандарты. Так, после подачи Гаглоева (хотя все думали, что штрафной выполнит Кокоев) Тобоев оказался с глазу на глаз с Бориско, но пробил выше створа. «Балтика» ответила размашистой атакой и ударом головой Лисаковича из убойной позиции — на пути мяча встал защитник.

Начало второго тайма осталось за дружиной Талалаева. Солдатенко справился со сложным ударом головой Петрова (навешивал вышедший на поле сразу после перерыва Осипов), но первым на добивании оказался Эльдарушев — 0:1. Через шесть минут балтийцы создали себе уже комфортный задел. Мендель отобрал мяч на чужой половине поля, Лисакович разогнал атаку, покатил направо. Эльдарушев остроумно пропустил передачу, и Пряхин, выйдя на ударную позицию, с правой ноги пробил в дальний угол — 0:2.

Гогниев пошел на кардинальные меры и к 63-й минуте произвел аж пять замен! Игру хозяев эти перестановки особо не освежили. Балтийцы довели дело до прагматичной победы (по количеству ударов в створ они уступили владикавказцам) и остались на четвертом месте. Калиниградцы не пропускают уже в четырех турах подряд. «Алания» — по-прежнему в зоне вылета.

— Очень сложная игра. Впервые перешли на искусственное поле. Какое-то время у пацанов ушло на адаптацию к нему, но постепенно нащупали свою игру, — сказал после матча Талалаев. — Понимали, что с приходом Спартака Гогниева «Алания» прибавила в единоборствах, в дисциплине, построении. Наши голы — то, что наигрывали. Первый — выдернуть Багаева из зоны и туда прокатить. Второй — выскочить из-за спины и отобрать мяч у опорных полузащитников. Здорово сработал Мендель. Нам удалось справиться с техничными исполнителями хозяев в середине поля. В перерыве попросил ребят немного снизить скорость в завершающей стадии атак и работать на исполнение. Получилось, забили два мяча. При этом у соперника был хороший момент со стандарта до перерыва. Будем разбираться. Видно, что «Алания» на правильном пути. Нам же пока еще чуть-чуть не хватает солидности и уверенности.

Мне очень приятна была здесь реакция болельщиков, которые выкрикивали мою фамилию, поддерживали. Я благодарен Грозному, тому периоду, который я тут провел. Мне сегодня человек подарил три айвы, принес из своего сада. Три. К сожалению, мы забили только два гола. В следующий раз попрошу, чтобы принес побольше. (Улыбается.)