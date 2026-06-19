Руководители «Торпедо» заплатили арбитру Головко 1 миллион рублей за обеспечение результата

Руководителей «Торпедо» обвинили по 20 эпизодам преступной деятельности, связанной с подкупом арбитров, информирует ТАСС.

В обвинительном заключении говорится, в частности, что арбитр Богдан Головко получил 1 миллион рублей за влияние на исход матча от совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего председателя совета директоров клуба Валерия Скородумова, а арбитру Максиму Перезве за аналогичные действия предлагалось 3 миллиона.

Отмечается, что руководители футбольного клуба создали организованную группу для подкупа арбитров с целью оказания влияния на результаты матчей ФНЛ. Фигуранты дела были готовы выплачивать арбитрам вознаграждение от 250 до 500 тысяч рублей в случае назначения пенальти или удаления игрока соперника. В материалах дела упоминались матчи Первой лиги сезона-2025/26 — «Торпедо» — «Тюмень» (1:0) и «Торпедо» — «Шинник» (1:0).

10 июля 2025 года «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/2026 и оштрафовано на 5 миллионов рублей. Соболев и Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.