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Руководители «Торпедо» заплатили арбитру Головко 1 миллион рублей за обеспечение результата

Руководителей «Торпедо» обвинили по 20 эпизодам преступной деятельности, связанной с подкупом арбитров, информирует ТАСС.

В обвинительном заключении говорится, в частности, что арбитр Богдан Головко получил 1 миллион рублей за влияние на исход матча от совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и бывшего председателя совета директоров клуба Валерия Скородумова, а арбитру Максиму Перезве за аналогичные действия предлагалось 3 миллиона.

Егор Егоров.МВД возбудило уголовные дела в отношении девяти арбитров РПЛ и Первой лиги. Им грозит до семи лет лишения свободы

Отмечается, что руководители футбольного клуба создали организованную группу для подкупа арбитров с целью оказания влияния на результаты матчей ФНЛ. Фигуранты дела были готовы выплачивать арбитрам вознаграждение от 250 до 500 тысяч рублей в случае назначения пенальти или удаления игрока соперника. В материалах дела упоминались матчи Первой лиги сезона-2025/26 — «Торпедо» — «Тюмень» (1:0) и «Торпедо» — «Шинник» (1:0).

10 июля 2025 года «Торпедо» было исключено из числа участников РПЛ сезона-2025/2026 и оштрафовано на 5 миллионов рублей. Соболев и Скородумов были отстранены от осуществления любой деятельности, связанной с футболом, за попытку организации договорных матчей на 5 и 10 лет соответственно.

Источник: ТАСС
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ФК Торпедо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 12 10 1 1 36-14 31
2
 Урал 12 7 4 1 20-6 25
3
 Спартак Кс 12 7 3 2 16-10 24
4
 Сочи 12 7 2 3 21-14 23
5
 Велес 12 7 2 3 16-14 23
6
 Торпедо 12 6 3 3 21-9 21
7
 Уфа 12 4 6 2 16-13 18
8
 Ротор 12 5 2 5 20-14 17
9
 Шинник 12 3 7 2 15-13 16
10
 Енисей 12 3 5 4 15-20 14
11
 Арсенал 12 3 4 5 12-22 13
12
 Ленинградец 12 3 4 5 10-20 13
13
 Нефтехимик 12 4 0 8 7-15 12
14
 Челябинск 12 3 3 6 13-19 12
15
 Волга 12 3 2 7 14-18 11
16
 КАМАЗ 12 2 3 7 11-19 9
17
 Текстильщик 12 1 4 7 8-19 7
18
 СКА-Хабаровск 12 1 3 8 11-23 6
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10.10 00:00 Арсенал – Спартак Кс - : -
10.10 00:00 Ленинградец – Торпедо - : -
10.10 00:00 Нефтехимик – Челябинск - : -
10.10 00:00 Нижний Новгород – Енисей - : -
10.10 00:00 Ротор – Волга - : -
10.10 00:00 СКА-Хабаровск – КАМАЗ - : -
10.10 00:00 Сочи – Уфа - : -
10.10 00:00 Урал – Велес - : -
10.10 00:00 Шинник – Текстильщик - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 14
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 11
Алексей Каштанов
Алексей Каштанов

Торпедо

 6
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Руслан Магаль
Руслан Магаль

Сочи

 5
Владислав Сарвели
Владислав Сарвели

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 9 1 4
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 11 1 4
Вячеслав Литвинов
Вячеслав Литвинов

Сочи

 10 1 3
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