Яркие события 17-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

«Сокол» прервал серию «Арсенала»

Беспроигрышная серия «Арсенала» прервалась в 17-м туре в Саратове: туляки с минимальным счетом уступили местному «Соколу». А вот безвыигрышная составляет уже семь матчей.

В поединке с командой Алексея Баги подопечные Александра Сторожука могли рассчитывать на большее. По игре они заслуживали как минимум ничьей. Гости резво начали, Турищев за счет индивидуальных действий ворвался в штрафную и пальнул в дальний угол — мимо створа. Хозяева ответили голевой атакой. После навеса Полубояринова защитники «Арсенала» прозевали выскочившего у них из-за спин Максименко — 1:0.

Туляки ринулись отыгрываться, но наткнулись на стену по фамилии Косаревский. До перерыва голкипер саратовцев совершил два добротных сейва, справившись со сложным выстрелом Липового, пусть и с острого угла, и бросившись под удар Турищева с двух метров.

Во втором тайме Петр остался самой заметной фигурой на поле. Правда, туляки уже, как правило, били в него, по центру ворот. Саратовцы же в концовке встречи поймали «Арсенал» на контратаке, но Ермолин толком не попал по мячу с вратарской линии.

В последний раз команда Сторожука побеждала 16 сентября.

— Безобразно начали, ошиблись, пропустили в простой ситуации. Потом имели моменты. Но кого это теперь волнует? Можно весь матч владеть мячом, а толку? Надо уметь забивать! Мячу уже некуда деваться, а мы либо во вратаря бьем, либо мимо, — грустно констатировал Сторожук.

Гогниев: «Опять приходится говорить про судей. Понятно, почему «Торпедо» не проигрывает...»

«Торпедо» на «Арене Химки» крупно победило «Аланию» — 3:0. Главный тренер москвичей Олег Кононов на этот раз сделал ставку в центре нападения не на Максимова, а на Чупаева. С флангов ему помогали Коледин и Манелов.

Ключевой момент матча произошел на 21-й минуте. Чупаев обокрал Плиева вблизи штрафной владикавказцев, устремился на рандеву с Солдатенко, но защитник вцепился в форварда, завалив того на газон. Арбитр Захаров вытащил из кармашка красную карточку.

«Ну, хоть фол за пределами штрафной», — наверняка подумали болельщики «Алании». У Рогановича на этот счет было свое мнение. Черногорец великолепным ударом с левой ноги перекинул «стенку», мяч от штанги залетел в сетку. Красота!

Через 10 минут Чупаев мог отправлять «Аланию» в нокаут — Солдатенко справился с коварным выстрелом в ближний угол. А вот с могучим ударом Манелова с 25 метров голкипер ничего уже поделать не мог. Гостей спасла перекладина!

Нужно отдать должное подопечным Спартака Гогниева. Такое развитие событий их не сломило, «барсам» удавались перспективные контрвыпады. Так, Хадарцев подкараулив обрез торпедовца на чужой половине поля, продвинулся чуть вперед и с линии штрафной сочно пробил в дальний угол. Теперь уже штанга сыграла за москвичей.

После перерыва автозаводцы лучше воспользовались подарком гостей. Манелов наказал Багаева за нерасторопность и выкатил мяч под удар Коледину, который поразил фактически пустые ворота. 2:0.

Точку в игре поставили вышедшие на замену Червяков и Максимов. 19-летний хавбек «накрутил» на своем фланге двух соперников, навесил на дальнюю штангу. Мяч, срикошетив от ноги защитника, изменил траекторию и уже опускался за линию ворот. Максимов для верности решил его туда дослать.

После игры у Гогниева возникли вопросы к судейству. По его мнению, рефери мог наказать Плиева желтой карточкой, а не оставлять «Аланию» в меньшинстве в середине первого тайма.

— Проиграли 0:3. Остались вдесятером еще в первом тайме. Было тяжело. Но я ребятам еще до игры сказал, что нам предстоит четыре встречи с лидерами и что нас будут очень плохо судить, — заметил Гогниев. — Предупреждал их... Я сейчас про красную карточку. В такой же ситуации игроку «Торпедо» показали бы желтую. Железобетонно! Да и в целом какие-то свистки в одну сторону. Спорные эпизоды трактуются как-то странно... Увы, опять приходится говорить о судействе. Понятно, почему «Торпедо» не проигрывает. (Улыбается.) Молодцы, с победой. Так держать!

«Торпедо» выиграло первый круг. У «Балтики» такое же количество очков, но автозаводцы стоят выше в таблице за счет победы в личной встрече. Более того, черно-белые — теперь единственная команда в лиге, которая пока так ни разу и не проиграла.

Талалаев: «Если на тренировках ребята бьют выше створа, то отжимаются»

«Балтика» в Калининграде разобралась со «СКА-Хабаровск» — 2:0, не позволив «Торпедо» уйти в отрыв.

Команда Андрея Талалаева обозначила всю серьезность своих намерений уже на 9-й минуте. После подачи углового Лисакович зацепился за мяч и скинул его назад под удар Мохаммаду, и Амир с левой ноги метров с 17 поразил левый от себя угол. Имамов даже не дернулся.

До перерыва зрители увидели обоюдоострую игру. Бориско спас балтийцев, в прыжке достав сложный мяч, пущенный со средней дистанции Першиным. Пряхин также решился на удар издалека, мяч по замысловатой траектории просвистел рядом со штангой.

Сразу после перерыва армейцы должны были отыграться. После подачи углового забытый хозяевами в штрафной Алиев с лета бил в ближний угол. Штанга! «Балтика» ответила своим жирным моментом. Умница Лисакович разогнал атаку и вырезал проникающий пас в штрафную на Пряхина. Сергей зряче бил в дальний угол, но блестящую реакцию продемонстрировал Имамов.

Второй гол калининградцев также пришел со стандарта. Подача Петрова во вратарскую привела к панике в рядах армейцев, которые начали судорожно мяч выносить. В итоге Быков попал в Мирошниченко, невольно сделав партнера автором автогола. 2:0.

Это уже четвертая кряду победа «Балтики» в ФНЛ.

— Ребята выполнили установку на 90 процентов, — заметил Талалаев. — Немного не хватило креатива. На мой взгляд, могли закончить матч со счетом 4:1 или 4:2. Реализация — самая главная наша проблема. Нехватку креатива компенсируем командной игрой и дисциплиной. Это радует. После кубковой встречи с «Уралом», если помните, я сказал, что мне стыдно тренировать эту команду. А сейчас я очень доволен, что работаю с такими техничными, способными, организованными ребятами. Пряхин должен почувствовать себя звездой. Но для этого надо реализовывать моменты. Гол издали? Ребята молодцы. Мы над этим работаем. Если на тренировках они бьют выше створа, им приходится кувыркаться, отжиматься и так далее. Если не начнут в створ попадать, то хотя бы станут координированными. (Улыбается.)

Маслов и Мелешин помогли «Сочи» одолеть «Нефтехимик»

«Сочи» без Роберта Морено на тренерской скамейке (испанца удалили во встрече с «КАМАЗом») дома вырвал победу у «Нефтехимика» (3:2). В основу южан вернулся отбывший дисквалификацию Крамарич, который действовал на позиции «десятки». Сочинцы решили сыграть в одного центрфорварда, отрядив на острие Мелешина. Писарский остался в запасе.

Нижнекамцы обескуражили хозяев уже на первой минуте. Шильцову удался блестящий удар с правой ноги. Мяч по обводящей траектории вонзился в дальнюю «девятку».

Южане вернулись в игру в середине тайма. Не обошлось без довольно грубой ошибки Яновича, который как-то неуклюже отбил мяч перед собой, позволив отличиться арендованному у «Спартака» Маслову. Голкипер гостей, впрочем, вскоре отчасти реабилитировался, ногой отбив мяч, посланный Мелешиным в ближний угол.

Ставка Кирилла Новикова на нечастые, но эффективные контратаки сработала непосредственно перед перерывом. Нижнекамцы лихо вылетели вперед, довели мяч до чужой вратарской, где самым расторопным оказался Петров, проткнувший мяч в сетку.

— Как «Сочи» сейчас сыграл в обороне?! Такое недопустимо даже на уровне молодежной футбольной лиги, — удивился комментатор встречи.

Сразу после перерыва на поле появился Писарский. Мелешин также остался на поле. Ему и суждено было сравнять счет после элегантного паса пяткой Кожемякина. Что ж, спартаковцы пришлись в «Сочи» явно ко двору. Это уже 4-й гол Павла в шести встречах ФНЛ.

А дальше игра пошла на три результата, атака на атаку. В компенсированное время сказалось исполнительское мастерство капитана хозяев. Чилиец Сааведра поймал отскок на линии штрафной и с правой ноги уложил мяч точнехонько в нижний левый от себя угол. 3:2!

«Урал» и «Родина» обошлись без голов

Первый круг завершился в Екатеринбурге, где «Урал» принимал «Родину». В заявку «шмелей» вновь не попал хорватский форвард Секулич, который все еще восстанавливается после мышечной травмы. Евгений Аверьянов оставил в запасе и Бикфалви, и Порохова, а роль центрального нападающего доверил Егорычеву.

До перерыва хозяева были острее. Егорычев мог забивать, если бы не прекрасная реакция Корякина, которого Филипп Соколинский вернул в ворота москвичей.

Во втором тайме команды обменивались уколами. Самой заметной фигурой в составе гостей ожидаемо был Юшин. Но Александр запорол две перспективные атаки. В первом случае не отдал вовремя пас Гордюшенко, а во втором сам из довольно выгодной позиции запустил мяч выше створа.

Аверьянов бросил в бой и Бикфалви, и Порохова. Илья мог стать героем встречи, едва не наказав Крижана за обрез. Но мяч после его могучего удара на 94-й минуте врезался в штангу.