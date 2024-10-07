Яркие события 13-го тура первой лиги — в обзоре «СЭ».

Был ли пенальти в ворота «Урала»?

«Урал» на последних секундах упустил победу над «Торпедо» — 1:1.

После звонкой пощечины, полученной в Красноярске (0:3), следовало ожидать, что рулевой «шмелей» Евгений Аверьянов серьезно перетряхнет состав. В итоге Бикфалви, Ионов, Бардачев и Бевеев остались в запасе. На острие атаки вновь вышел хорват Секулич. Роль левого инсайда была доверена «лимитчику» — 21-летнему Мосину, а Егорычев расположился справа.

Главный тренер автозаводцев Олег Кононов после ничьей с «Сочи» также пошел на определенные перестановки: Горбунов, Галкин, Максимов, Червяков вместо Манелова, Коряна, Чупаева, Камара. Место на последнем рубеже занял не Бабурин, а Ботнарь.

Аверьянов после провала в игре с «Енисеем» анонсировал серьезный разбор полетов в клубе. Похоже, разговор возымел должное действие. В первом тайме «Урал» смотрелся мощно, создал три жирных момента, из которых реализовал один. Секулич здорово головой замкнул подачу Мосина с фланга — 1:0. Это уже четвертый результативный балл легионера в шести играх.

«Торпедо» совсем уж беззубо выглядело впереди. В первые 45 минут можно вспомнить разве что плотный удар Горбунова в ближний угол, с которым справился Мамин.

А после перерыва Секулич вполне мог оформлять дубль и значительно осложнить жизнь гостям из столицы. Вновь подача с фланга, снова удар головой с линии вратарской — на этот раз мимо створа.

А дальше — тишь. Игра без моментов и ворот. Лишь в компенсированное время Чурич решился на выстрел со средней дистанции. Мяч летел мимо, но Мамин почему-то подстраховался и подарил торпедовцам угловой. На свою беду. После подачи Бородин выиграл воздух, пробил головой, и тут прозвучал свисток арбитра. По мнению Зиякова, мяч угодил в руку Гогличидзе и изменил направление (видеоповторы четкого ответа на вопрос, что же на самом деле там произошло, не дают). Пенальти! Нетфулллин сохранил для «Торпедо» ноль в графе «поражения».

Пресс-конференция Аверьянова получилась довольно короткой, но эмоциональной.

— Сегодня на поле я видел только одну команду. ФК «Урал». Но к сожалению... Я даже не знаю, как это комментировать. На 95-й минуте, хотя четыре добавили, мяч попадает в фалангу пальца — пенальти... Мне сложно тут что-либо говорить.

— Довольны ли вы игрой «Урала» по сравнению с матчем в Красноярске?

— Я сегодня видел только одну команду на футбольном поле. Видел большое количество моментов. Забивать надо. Тогда избежали бы тех курьезов, которые случились в концовке и повлияли на результат.

— Показалось, что после забитого гола «Урал» отошел назад.

— Вам показалось.

После этого результата команды остались на прежних позициях в таблице. Торпедо" - второе, «Урал» — третий.

Писарский поблагодарил небеса за гол

«Сочи» прервал серию из четырех ничьих кряду. Да как! Дома команда Роберта Морено камня на камне не оставила от «Чайки» Евгения Калешина. 5:0!

Начало разгрому положил Писарский, на 6-й минуте отклеившись от Нестерова и замкнув великолепную верховую подачу Барта. Владимир, после того как принял поздравления от партнеров, встал на колени и возвел руки к небу. Видимо, форвард, права на которого принадлежат «Крыльям», сильно переживал из-за того, что не мог отличиться в предыдущих четырех встречах.

Через полчаса 18-летний правый вингер вновь выступил в роли ассистента. На этот раз точный удар головой удался Крамаричу — 2:0.

Сразу после перерыва вовсю заработала связка Писарский — Крамарич. Россиянин дважды выводил словенца на убойные позиции, но сначала за гостей сыграла перекладина, а затем «селян» спас Штепа.

Сочинцы взяли тайм-аут, чтобы выдать мощнейшую последнюю десятиминутку. Мелешин (в прошлом туре спартаковец спас южан от поражения в игре с «Торпедо»), Магаль и Кравцов заставили Штепу еще трижды капитулировать. Две голевые передачи в свой актив записал Крамарич. Теперь у 26-летнего легионера 6+5 по системе «гол плюс пас».

«Сочи» поднялся на пятую строчку, отстает на одно очко от «Балтики». «Чайка» — восьмая. В последних пяти турах команда Калешина набрала лишь два балла.

Спасение «Арсенала»

Несмотря на очередную ничью, уже третью кряду, «Арсенал» остался на вершине таблицы. 18-летний нигерийский форвард туляков Малик не попал даже в заявку на гостевую встречу с «Родиной». На острие атаки Александр Сторожук отрядил Турищева, который в прошлом сезоне забил четыре мяча за «Родину», но в марте получил серьезную травму колена и перенес операцию.

Первый тайм получился совсем уж тоскливым. Глазу зрителя не за что было зацепиться. Все осторожно, академично со стороны обеих команд.

Игра взорвалась на 57-й минуте. Рейна, получив мяч на фланге, сместился в центр и выкатил пас под удар Юшину. Александр переиграл Левашова и забил свой седьмой мяч в сезоне.

После игры «Арсенал» выложил в своем Telegram-канале видео этого эпизода, сопроводив его двумя вопросами: 1. Не находился ли Рейна в положении вне игры? 2. Если находился, почему не включился ВАР, работавший на этом матче?

Перуанец, к слову, практически тут же мог убивать интригу в этой встрече. Первым касанием он обработал не самую простую передачу Гордюшенко, а вторым с пяти метров пальнул в ближний угол. Туляков спас Левашов.

В атаке игра «Арсеналу» в этот вечер не давалась. Все уже шло к первому поражению туляков в сезоне, когда на 87-й минуте Дмитриев из глубины забросил в штрафную на Азявина. Тот пробил пяткой, мяч угодил в грудь Крижану, отлетел в поле и вернулся к Азявину. Чудеса. Илья моментально сориентировался и с левой ноги выстрелил в левый от себя угол, поймав голкипера на противоходе. 1:1!

— Да, нам трудно дается атака. И голы, и моменты, — признал на пресс-конференции Сторожук. — А у «Родины» одни из самых сильных игроков группы атаки в лиге. Поэтому второй тайм где-то у нас не получился. Недоработали, могли сыграть лучше. Все логично.

Соперник тоже совершил грубую ошибку — начал охранять счет. А мы как раз пошли вперед, сравняли.

Талалаев: «В мой день рождения мои команды играют вничью»

5 октября главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву исполнилось 52 года. На следующий день команда не смогла его порадовать победой в домашнем матче с «Нефтехимиком» (0:0).

Группу атаки калининградцев составили Пряхин слева, Лисакович справа и Аппаев на позиции центрфорварда. За креатив в середине поля отвечал Петров.

Именно Илья на 22-й минуте выполнил заброс за спины защитникам гостей и вывел Мохаммада на хорошую позицию, но тот с двух попыток не переиграл Яновича. Через минуту голкипер гостей был уже бессилен после удара Пряхина головой — перекладина! Вскоре Лисакович толком не положил корпус и пробил крайне неточно из пределов штрафной. Калининград давил, счет не менялся.

После перерыва хозяева были уже не так остры впереди. Замены Талалаева не сработали. Алекс Фернандес и вовсе в игру не попал. Нижнекамцы в свою очередь пару раз опасно огрызнулись. Петров стрелял с левой ноги — мяч разминулся с дальним углом.

— Мне очень понравилась игра нашей команды, — заметил на пресс-конференции Талалаев. — Цельная, за исключением, может быть, первых 10 минут после перерыва. После того преимущества, которое имели в первом тайме, рассчитывали дожать соперника во второй половине встречи. Сейчас почти все против нас закрываются. У «Нефтехимика» сегодня не было ударов в створ. Что не понравилось? Пока у нас нет психологии победителей. Тренеру приходится игроков «сажать» на голос и дожимать голосом последние минуты таймов. Ответственность за тех ребят, которые вышли на замену и не попали в игру, беру на себя. Это наше неправильное решение. Ну что поделать... Хочу заметить, что в мой день рождения мои команды всегда играют вничью. Это было и в «Химках», и в «Ахмате». Так получается.

Первая победа Гогниева

«Алания» Спартака Гогниева притормозила разогнавшийся «Черноморец» Олега Василенко. До поездки в Грозный, где проводят домашние матчи владикавказцы, «моряки» одержали четыре победы подряд. Но из столицы Чеченской Республики не смогли увезти даже ничью. «Барсы» забили два безответных гола.

Перед перерывом хозяева получили право на штрафной. Четыре человека пробежали мимо мяча (вот он фирменный почерк Гогниева!), а Гаглоев левой ногой шикарно перекинул «стенку», поразив правый от себя верхний угол. Точку в игре на 86-й минуте поставил Нафиков, здорово пробив головой после мягкого навеса Абдокова.

— Полностью переиграли соперника, — заявил Гогниев. — Первый гол? Это все нами нарабатывается, и это, поверьте, очень опасно. Вратарь соперника же не знает, кто в итоге ударит. Первый пробегает мимо мяча, второй, третий... И голкипер постоянно дергается. Он не в курсе, кто в итоге нанесет удар, гадает. В итоге на долю секунды может потерять концентрацию. А тут бам — и гол. Это очень эффективно. Мы на правильном пути.