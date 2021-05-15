Гол вратаря не спас «Чертаново» от поражения в матче со «Спартаком-2»

«Спартак-2» обыграл «Чертаново» в матче заключительного тура чемпионата Олимп — ФНЛ. В составе хозяев дублем отличился Степан Мельников, по голу забили Виталий Шитов и Педро Роша.

Авторами голов «Чертаново стали Илья Молтенинов, Даниил Тюменцев и голкипер Александр Радионов. Вратарь пришел в штрафную красно-белых на последней минуте на подачу и штрафного и использовал свой шанс.

«Спартак-2» обошел «Текстильщик» и финишировал 14-м в турнирной таблице ФНЛ (49 очков). «Чертаново» остался на 21-м месте (27).

Олимп — ФНЛ

42-й тур

«Спартак-2» (Москва) — «Чертаново» (Москва) — 4:3 (1:1)

Голы: Молтенинов, 25 (0:1). Мельников, 39 (1:1). Тюменцев, 49 (1:2). Влад.Шитов, 60 (2:2). Педро Роша, 67 — с пенальти (3:2). Мельников, 73 (4:2). Радионов, 90+1 (4:3).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Миронов, Петрунин, Воропаев, Ташаев (Голосов, 80), Сунгатулин, Денисов (Муминов, 10), Мельников, Оганесян (Муталиев, 87), Влад.Шитов (Голятов, 74), Педро Роша (Шильцов, 85).

«Чертаново» (Москва): Радионов, Бартасевич, Алексеев (Гудков, 52), Кутин, Герчиков, Сулейманов (Ляхов, 46), Тюменцев, Рудковский (Соколов, 60), Канищев (Завезен, 46), Молтенинов, Пиняев.

Предупреждения: Рудковский, 41. Акмурзин, 56. Кутин, 56. Гудков, 66. Завезен, 78. Миронов, 90+1.

Судья: Цыганок (Владивосток).

15 мая. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».