«Спартак-2» в меньшинстве обыграл «СКА-Хабаровск» на выезде

«Спартак-2» обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 9-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0.

Встреча проходила в Хабаровске. Единственный гол забил нападающий красно-белых Степан Мельников. Отметим, что «Спартак-2» заканчивал игру в меньшинстве: на 59-й минуте с поля был удален Илья Голятов.

«Спартак-2» занимает 5-е место в турнирной таблице ФНЛ с 16 очками в 9 матчах, «СКА-Хабаровск» идет на 3-й строчке с 17 очками в 9 встречах.

ФНЛ

9-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Спартак-2» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Мельников, 38.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Сугробов, Мануйлов, Фомин, Смирнов (Гонгадзе, 63), Грачев (Никифоров, 82), Носов, Мартусевич (Воронков, 87), Магомедов (Кольцов, 87), Барков, Караев (Брагин, 82), Алиев.

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Воропаев, Петрунин, Толстопятов, Маркитесов, Сунгатулин (Муминов, 90), Оганесян, Мельников, Денисов, Шильцов (Кутателадзе, 69), Голятов.

Предупреждения: Смирнов, 39. Грачев, 41. Сунгатулин, 44. Голятов, 54. Акмурзин, 66. Мартусевич, 72.

Удаление: Голятов, 59.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

5 сентября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.