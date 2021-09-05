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Юран заявил, что не ожидал потери очков в матче со «Спартаком-2»

12:58

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Сергей Юран прокомментировал поражение от «Спартака-2» (0:1) в матче 9-го тура Олимп-ФНЛ.

«Для того, чтобы побеждать, нужно забивать свои моменты. Здесь есть и объективные обстоятельства — пертурбация защитной линии, потому что у нас Литвин пропускал, Фомину пришлось слева играть, Мануйлов в центре действовал. Нет у нас центральных защитников, кроме Грачёва. Фомин — он всё-таки больше крайний защитник, либо при трёх центральных — правый. Пропускал Ираклий... Но это не должно оправдывать. Забивать нужно свои моменты

Этот шальной гол, который залетел в девятку, ни то, чтобы надломил... Просто иногда принимались решения нелогичные. Никак не ожидали, что потеряем здесь три очка. Хорошие моменты были у Караева, мяч летал по штрафной. В прошлом сезоне 3:0 обыграли «Спартак-2» и тогда мы использовали практически все моменты, которые были. Здесь не смогли», — приводит официальный сайт «СКА-Хабаровска» слова Юрана.

«СКА-Хабаровск» занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ с 17 очками в 9 матчах. «Спартак-2» идет на пятой строчке с 16 очками в 9 играх.

Дополнительная информация:

https://fcska.ru/media/news/sergey-yuran-budem-dobirat-ochki-na-vyezde/

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Иван Торопцев все материалы автора

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