Марокко разгромило Канаду и первым вышло в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Марокко обыграла Канаду в матче 1/8 финала ЧМ-2026 — 3:0.

Дубль у марокканцев оформил Аззедин Унаи. 26-летний полузащитник открыл счет на 50-й минуте, а затем удвоил преимущество на 82-й. Окончательный счет в концовке установил Суфьян Рахими. Браим Диас отметился двумя результативными передачами. Ашраф Хакими — одной.

Марокко стало первым участником четвертьфинала ЧМ-2026. Там африканская сборная сыграет с победителем матча Парагвай — Франция.