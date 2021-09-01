Дмитрий Ефремов стал игроком «Акрона»
Полузащитник Дмитрий Ефремов стал игроком «Акрона». 26-летний хавбек подписал контракт с тольяттинцами до конца сезона-2021/22, сообщает сайт клуба.
Летом футболист покинул «Крылья Советов». Ефремов провел за «Крылья» 5 матчей. До этого он выступал за ЦСКА, «Урал» и «Оренбург».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fcakron.ru/blog/2021/09/01/dmitrij-efremov-igrok-fk-akron/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю