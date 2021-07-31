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«Аланию» возмутили камеры наблюдения в раздевалке на стадионе «Енисея»

20:09
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В Twitter «Алании» появился гневный пост по поводу камер видеонаблюдению, которые установлены в гостевой раздевалке на стадионе в Красноярске, где проводит свои матчи местный «Енисей».

«Мы их заклеили, но кто знает, может там и микрофоны под потолком», — написано в посте.

Сама игра чемпионата Олимп — ФНЛ завершилась со счетом 3:0 в пользу «Алании».

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Иван Шитик все материалы автора

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