«Аланию» возмутили камеры наблюдения в раздевалке на стадионе «Енисея»

В Twitter «Алании» появился гневный пост по поводу камер видеонаблюдению, которые установлены в гостевой раздевалке на стадионе в Красноярске, где проводит свои матчи местный «Енисей».

«Мы их заклеили, но кто знает, может там и микрофоны под потолком», — написано в посте.

Эй, @FNLeague, а пообщайтесь в личке с @fc_enisey и спросите зачем им камеры в гостевой раздевалке ?



Мы их заклеили, но кто знает, может там и микрофоны под потолком ?_(?)_/? pic.twitter.com/T2kOTrcixB — ФК «Алания» (@fc_alania) July 31, 2021

Сама игра чемпионата Олимп — ФНЛ завершилась со счетом 3:0 в пользу «Алании».