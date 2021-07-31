«Аланию» возмутили камеры наблюдения в раздевалке на стадионе «Енисея»
20:09
В Twitter «Алании» появился гневный пост по поводу камер видеонаблюдению, которые установлены в гостевой раздевалке на стадионе в Красноярске, где проводит свои матчи местный «Енисей».
«Мы их заклеили, но кто знает, может там и микрофоны под потолком», — написано в посте.
Сама игра чемпионата Олимп — ФНЛ завершилась со счетом 3:0 в пользу «Алании».
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