«Нефтехимик» забил пять мячей в ворота «Металлурга» из Липецка в матче 4-го тура чемпионата Олимп — ФНЛ. Команда из Нижнекамска разгромила соперника со счетом 5:0.

ФНЛ

4-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Металлург Лп» (Липецк) — 5:0 (2:0)

Голы: Котов, 13 (1:0). Уридия, 24 (2:0). Дворецков, 77 (3:0). Яковлев, 90+2 (4:0). Юшин, 90+4 (5:0).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Шоркин, Котов, Ширяев, Калугин (Яковлев, 84), Хубаев, Родионов (Баранов, 49), Денисов (Дворецков, 49), Москвичев, Галиулин (Юшин, 62), Уридия (Котик, 84).

«Металлург Лп» (Липецк): Матюша, Титов, Белов (Иванников, 64), Фролов, Сухарев, Овчинников (Ахвледиани, 75), Войдель, Шаповалов, Поярков (Баязов, 81), Арустамян, Кутьин (Глебов, 82).

Предупреждения: Шаповалов, 38. Сухарев, 53. Котик, 88.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

31 июля. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

«Краснодар-2» (Краснодар) — «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный) — 2:0 (1:0)

Голы: Апеков, 44 (1:0). Корнюшин, 79 (2:0).

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Исаенко, Бородин, Литвинов, Корнюшин, Пелих (Манелов, 37), Жигулев (Стрельник, 46), Якимов, Апеков (Волков, 53), Кутовой, Сергеев (Воротников, 53. Иванов, 75).

«Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный): Абаев, Никитенков, Большаков, Гудков (Масимов, 75), Герчиков, Кутин (Балахонцев, 46), Великородный (Янов, 46), Лоуренс, Сафронов (Коротаев, 46), Щербак, Тарасенко (Бахтияров, 54).

Предупреждения: Большаков, 25. Герчиков, 29. Апеков, 34. Манелов, 51. Коротаев, 63.

Удаление: Манелов, 73.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

31 июля. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».