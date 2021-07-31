«Спартак-2» на выезде обыграл «Кубань»

«Кубань» уступила «Спартаку-2» (1:2) в матче четвертого тура Олимп-ФНЛ.

В составе победителей отличились Руслан Литвинов и Владислав Шитов. У хозяев забил Владимир Лобкарев.

В другом матче «Ротор» спасся от поражения против «Волгаря» благодаря голу Азата Байрыева в конце игры. У гостей отличился Роман Локтионов.

ФНЛ

4-й тур

«Кубань» (Краснодар) — «Спартак-2» (Москва) — 1:2 (0:1)

Голы: Литвинов, 45+1 (0:1). Влад.Шитов, 61 (0:2). Лобкарев, 82 (1:2).

«Кубань» (Краснодар): Климович, Поликутин, Кармаев, Эдиев (Нк.Гиголаев, 67), Гурфов (Климов, 67), Р.Гиголаев (Рыбин, 46), Шалаев, Алейников (Дышеков, 46), Лобкарев, Сидоров, Козлов (Абдоков, 32).

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Миронов, Воропаев, Литвинов, Денисов, Сунгатулин, Маркитесов, Мельников (Лайкин, 90+3), Оганесян (Вит.Шитов, 75), Влад.Шитов (Голятов, 87).

Предупреждения: Оганесян, 59. Акмурзин, 84. Дышеков, 85. Поликутин, 88. Климов, 90+6.

Судья: Галимов (Улан-Удэ).

31 июля. Краснодар. Стадион «Кубань».

«Ротор» (Волгоград) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:1 (0:1)

Голы: Локтионов, 17 (0:1). Байрыев, 90+5 (1:1).

«Ротор» (Волгоград): Обухов, Дудиев, Бериашвили, Байрыев, Голосов, Махатадзе, Маляров (Кавтарадзе, 46), Ташаев, Серченков (Николаев, 66), Макаров (Школик, 57), Муллин (Щеткин, 46).

«Волгарь» (Астрахань): Смирнов, Локтионов, Малания, Ведерников, Козлов, Габараев, Павлишин, Погосов (Муромский, 72), Лесников (Гилязетдинов, 52), Баев (Демьянов, 72), Юсупов (Ращеня, 55).

Предупреждения: Юсупов, 11. Ведерников, 38. Ведерников, 48. Павлишин, 53. Баев, 62. Николаев, 89. Гилязетдинов, 89. Смирнов, 90+9.

Удаления: Ведерников, 48. Павлишин, 90+1.

Судья: Сафьян (Москва).

31 июля. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена»