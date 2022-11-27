«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки

Слова игроков и руководителей двух команд после побоища в Санкт-Петербурге.

Матч последнего тура группового раунда Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» закончился нулевой ничьей и перешел в серию пенальти.

После свистка арбитра Владимира Москалева об окончании второго тайма на поле началась потасовка с участием Вильмара Барриоса и Квинси Промеса, которая быстро переросла в массовую драку. Красные карточки по итогам получили три зенитовца — Барриос, Родригао и Малком и три спартаковца — Шамар Николсон, Александр Соболев и Александр Селихов (двое последних — как игроки на скамейке запасных).

Разбор драки — здесь, ниже — реакция игроков и представителей клубов.

«Это цветочки по сравнению с тем, что было в Раменском«

Сергей Семак, главный тренер «Зенита»:

— Это матч принципиальных соперников. Думаю, тот порог борьбы, который судья решил взять, был излишним, потому что было очень много фолов, которые пропускались, не буду говорить в одну или другую сторону. Если бы судья начал реагировать раньше, наверное, стычки бы не было. После первого тайма у меня уже складывалось впечатление, что добром это не закончится. К сожалению, все завершилось так, как вы видите. Мне странно, почему Барриоса удалили, а Промеса — главного зачинщика — нет. Думаю, все пересмотрят и каждый примет решение об игроках, кто бил в лицо, кто со спины, можно отдельно посмотреть и сделать вывод.

— Так получилось, что вы как игрок были участником драки в матче «Сатурн» — ЦСКА и сейчас были свидетелем похожей драки как тренер. Почему вам так везет? Можете ли вы понять игроков в данной ситуации?

— Это цветочки по сравнению с тем, что было в Раменском, здесь все прошло в абсолютно лайтовом режиме, никто особо не пострадал. Что касается эмоций игроков, конечно, понимаю, что не сдержались. Промес что-то сказал Барриосу, потом толкнул, Барриос его боднул, он его царапнул по лицу. Если бы этот конфликт сразу разняли, ничего другого бы не было, потому что Родригао прибежал разнимать изначально, если кто смотрел момент. Потом уже подбежал туда Шамар, и все понеслось. Это футбол, это эмоции. Я, конечно, понимаю игроков, у них там копится напряжение. Все это должно было выплеснуться, к сожалению, оно выплеснулось вот так в конце. Для болельщиков лучше, если бы это выплескивалось в виде забитых мячей и красивой игры, но бывает и так.

Иван, вратарь «Зенита»:

— Не очень хорошо то, что произошло. Но нужно учитывать нервное напряжение, ведь встречались принципиальные противники. Я старался успокоить товарищей по команде. Мы хотим устраивать шоу, но не в такой форме. Хорошо, что не было травм.

— Впервые такое видели?

— Это впервые, но нужно учитывать, что все были разгоряченные. Мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось.

«Я расскажу, если вы напишете в заголовке, что я это осуждаю и извиняюсь перед всеми»

Георгий Джикия, защитник и капитан «Спартака»:

— Ничего не хочу говорить про концовку. Это неприемлемо, за этим смотрели много женщин и детей. Два сильных соперника, эмоции. Кто-то выполнил задачу, а кто-то будет играть в пути регионов. Поездят, ничего страшного.

И меня порадовал Шамар. Он любит бороться за первое место, молодец!

Александр Соболев, нападающий «Спартака»:

— Эпизод в концовке матча? Я вам про него расскажу, если вы напишете в заголовке, что я это осуждаю и извиняюсь перед всеми. Это неправильно и не должно проявляться ни в каком виде. Так быть не должно. Была драка, да. Кто начал ее? Все видели, что начал ее «Зенит», когда Родригао пнул ногой Шамара.

— Ты себя проявил очень ярко. Если бы я был экспертом в ММА, я бы оценил борцовскую работу в стойке и работу в партере.

— Мы первые эту драку не начинали, но за себя лично скажу, когда обижают моих товарищей и друзей, то будь это на футбольном поле или на улице, в кафе или ресторане, я бы повел себя так же, как и сегодня.

— Тебя удивило, что Родригао стал ногой лезть с прыжка?

— Там не только Родригао, но и Барриос. Я никого первым не бил, я ждал того момента, когда кто-то из их команды ударит наших. А если наших бьют, я в стороне не остаюсь.

— Удивило решение арбитра?

— Нет, по делу красная карточка. Наверное, удалили всех, кто был самым активным. Повторюсь, что это очень плохо и не должно проявляться ни в каком виде. Но когда обижают моих товарищей, я поступил бы точно так же в любой ситуации.

Антон Зиньковский, полузащитник «Спартака»

— Кто зачинщик драки?

— Барриос. Потом, я видел, Родригао начал прыгать со спины на Шамара. А дальше уже никто ничего не понимал.

— Вас не удивляет, что Шамар постоянно участвует в таком?

— Да, кстати. Ну, любит, наверное, подраться.

— Но вы не нашли себе соперника?

— Нет, я нашел себе пятерых зенитовцев, так что спокойненько держал их.

— Малком вызывал на бой Квинси, равного себе. А вам было тяжеловато.

— Ха-ха, да там маленьких нет! Да, мы стояли с зенитовцами, все дрыгаются. Кто-то хочет кого-то ударить исподтишка. Но у кого-то получилось.

«Наши парни выступили красиво!»

Леонид Федун, бывший владелец и председатель совета директоров «Спартака»:

— Москалев не удалил Барриоса — и понеслось. По очкам мы в ММА победили. Но потеряли двух нападающих. Это проблемы весной в следующих матчах. Но и шанс для молодых. А так на фоне ЧМ, конечно, не очень.

Зарема Салихова, супруга Леонида Федуна:

— Я считаю, что наши парни выступили красиво! Особенно перед серией пенальти. Наши парни прекрасны! Хорошо сходили на ужин [с Леонидом Федуном].

Гильермо Абаскаль, главный тренер «Спартака»:

— Не буду отвечать на вопросы о том, что случилось в конце матча, потому что вы более подготовлены, чем я. У вас есть возможность посмотреть матч. Давайте избежим банальных вопросов. Я точно осуждаю жестокость в любом виде спорта, включая футбол. Я всегда буду против этого, я старался успокоить ребят и остановить потасовку. Но в футболе ты не можешь сделать достаточно. Мы всегда должны быть примером и должны показывать пример в следующей встрече. Это футбол. Чем чаще команды будут встречаться, тем лучше. Надеюсь, больше не будет того, что случилось в конце. Футбол должен быть праздником.

Евгений Мележиков, генеральный директор «Спартака»:

— Меня инцидент порадовал с точки зрения эмоций. Обе команды проявили эмоции. В целом это хорошо для футболистов.

— Когда будет второй раунд?

— А где у нас «Зенит»? Мы с ними сможем встретиться только в финале. В чемпионате боремся дальше.

— Кому вручим награду «Боец года»?

— Из команды не хочу кого-то выделять. Все равны. Но выделил бы нашего главного тренера.

— Но можно и отметить Соболева?

— Он всегда боец, но есть другие игроки, которые проявляют бойцовские качества.