«Инцидент порадовал с точки зрения эмоций, поблагодарю футболистов». Мележиков — о драке в матче «Спартака» и «Зенита»

Мнение генерального директора красно-белых.

Генеральный директор «Спартака» после матча шестого тура группового этапа между «Зенитом» и красно-белыми (0:0, 4:2 — по пенальти) высказался о драке в конце игры, а также о матче звезд Кубка России и соперниках на зимних сборах.

«Кажется, что футболист «Зенита» спровоцировал, а потом пошла драка»

— Что можете сказать про концовку?

— Огонь.

— А с чего все началось?

— Не помню, нужно посмотреть повтор. Кажется, что футболист «Зенита» спровоцировал, а потом пошла драка. Я на другой стороне был.

— Как вам сам матч?

— Огонь. Ребята молодцы, боролись на каждом клочке поля.

— Есть шанс в первой стадии Кубка попасть на ЦСКА.

— Не думаю, что мы должны бояться каких-то соперников. Мы должны играть свою игру, и все.

— Может, вам бы хотелось встретиться с ними позже?

— Не знаю, это вопрос больше не ко мне, а к тренеру: с кем бы ему интереснее было со спортивной точки зрения сыграть.

— Что скажете футболистам в раздевалке?

— Поблагодарю их.

— А Соболева?

— Всех поблагодарю.

— Что скажете по драке?

— Меня инцидент порадовал с точки зрения эмоций. Обе команды проявили их. В целом это хорошо для футболистов.

— Когда будет второй раунд?

— А где у нас «Зенит»? Мы с ним сможем встретиться только в финале. В чемпионате боремся дальше.

— Кому вручим награду «Боец года»?

— Из команды не хочу кого-то выделять. Все равны. Но выделил бы нашего главного тренера.

— Но можно и отметить Соболева?

— Он всегда боец, но есть другие игроки, которые проявляют бойцовские качества.

— Не возникло вопросов к судейству?

— В целом судейство нормальное. В конце арбитр выравнял игру, успокоил ее. Но в начале первого тайма были эпизоды, когда игроки «Зенита» действовали агрессивно. Судья на это отреагировал.

— Есть первое место, но сегодня проиграли. Сильно ли это повлияло на эмоциональный окрас в Кубке?

— У нас была цель сейчас — первое место в группе. Мы ее достигли. Какие окрасы? Никаких окрасов.

— Но в таком матче проиграть...

— Ничего страшного. Мы видели, что с «Зенитом» можно играть и обыгрывать.

— Можно бить в прямом смысле слова и получать в ответ.

— Конечно. У «Зенита» хорошая сильная команда, но играть с ними можно. Сегодня мы это показали.

— Можно ли сказать, что перчатка брошена?

— Не надо провоцировать.

«Мы подтвердили участие в зимнем турнире»

— Кого «Спартак» отправит на Матч звезд Кубка России?

— Насколько я помню, там стоял вопрос направить пару игроков на жеребьевку. Вроде мы дали согласие по Промесу и Мелешину.

— Большие перемены будут зимой?

— В плане эмоциональной перезагрузки — да. В плане трансферов, наверное, нет. Сколько трансферов ожидать — не скажу.

— Все пишут про опорника.

— Не скажу. Эти вопросы не ко мне. Я на эти вопросы не отвечаю.

— Эшуорт с нами не общается.

— Он работу работает. Это тоже надо.

— Подтвердилось участие «Спартака» в зимнем турнире в Абу-Даби. Международные матчи планируются?

— Пока в рамках турнира. На первом сборе, честно говоря, не в курсе, кто у нас будет в спарринге. В конечном итоге узнаете. На втором сборе у нас турнир, мы подтверждение дали. По третьему сбору соперника еще не выбирали, посмотрим.

— Международные соперники рассматриваются?

— Мы всех рассматриваем. Это вопрос, который прорабатывает спортивно-технический отдел и согласовывает с тренером. Я конечное решение узнаю и даже не влияю на него.