Шоу-матч «Зенита»: первый гол Соболева, травма Глушенкова, Дзюба среди зрителей

5:1 в Санкт-Петербурге.

Один человек усилил интригу

Матч между «Зенитом» и «Акроном» еще несколько недель назад совсем не выделялся в календаре. Действующий обладатель FONBET Кубка России принимал новичка РПЛ в очередной встрече группового этапа — ну и что? Да, в первом круге чемпион уступил тольяттинцам в серии пенальти, но реванш при нынешнем формате турнира — натянутая интрига.

А вот визит Артема Дзюбы в Санкт-Петербург — другое дело. В последний день трансферного окна 36-летний форвард оказался в «Акроне» — и игра с «Зенитом» обрела совершенно иные смыслы. Добавьте к этому очередной домашний матч Соболева в сине-бело-голубой футболке и наличие «виража» на стадионе без Fan ID — и получите ядерную смесь.

Встреча старых знакомых

Само по себе противостояние Дзюбы и Соболева уже интриговало, а тут еще и «Акрон» с «Зенитом» случайно пересеклись в аэропорту Ставрополя: и те и другие в выходные ездили на юг России и направлялись в Санкт-Петербург на кубковую игру («Акрон» решил не возвращаться домой из-за логистики). Эта встреча родила одну из главных фотографий осени: на ней Соболев с Дзюбой, улыбаясь, что-то живо обсуждают.

Александр ожидаемо вышел в стартовом составе хозяев, ведь он не появился в основе на матч с «Краснодаром». А вот Артем оказался вне заявки. Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев объяснил это решение заботой о здоровье ветерана, ведь в Ростове-на-Дону тот провел на поле 90 минут.

Да, на газоне Дзюбу мы не увидели, но на «Газпром Арене» он присутствовал. Более того, во время разминки форвард «Акрона» расхаживал по бровке, обнимался с Клаудиньо и представителями тренерского и медицинского штабов «Зенита». Но с Сергеем Семаком разминулся. Интересно, что Дзюба, как и другие не попавшие в заявку футболисты «Акрона», весь матч сидел на обычном зрительском месте прямо за своей скамейкой.

Дубль Артура

Впрочем, и без Дзюбы было весело. Правда, только «Зениту»: уже на 6-й минуте Ерохин открыл счет, а на 13-й Артур его удвоил — это первый гол многомиллионного бразильца в сезоне.

Сине-бело-голубые базово выстроились по схеме 4-4-2 с Мостовым в роли второго форварда, но Соболев регулярно действовал в оттяжке. Первый тайм Александр провалил: почти не появлялся у ворот и не был заметен. А вот Артур провел, пожалуй, лучший тайм за девять месяцев в России и прямо перед перерывом сделал счет разгромным, отметив дубль эффектным сальто.

Дебютный гол Соболева

Первый тайм дал четкий ответ на вопрос об исходе встречи, но второй оказался еще более событийным. Включился Соболев: сначала упустил фантастический момент, не попав в ворота с пары метров, а следом забил дебютный мяч в сине-бело-голубой футболке. Интересно, что отпраздновал он в стиле Дзюбы, натянув футболку на лицо. Только Артем так отмечал голы в ворота «Спартака».

Трибуны не могли спокойно отреагировать на это событие. Стадион встретил объявление диктора жутким гулом и свистом, а «вираж» вообще выступил нецензурно и призвал Соболева уйти. Сектор с активными фанатами «Зенита» вообще был в голосе, досталось и нынешнему форварду «Акрона».

Травма Глушенкова

Параллельно с событиями на трибунах развивалась другая история — драматическая: Глушенков дернул заднюю поверхность бедра всего через семь минут после выхода на поле. Замен у Семака больше не оставалось, поэтому Максим, едва выздоровевший после перелома руки, невольно оставил «Зенит» вдесятером.

Однако составы вскоре уравнялись: Бардыбахина удалили за лишение Мостового явной возможности забить. Вскоре в ворота «Акрона» еще и назначили пенальти за игру рукой Болдырева — Мостовой сделал счет 5:0.

Но и на этом безумный тайм не закончился: на последней добавленной минуте Москвичев забил гол престижа. 5:1 — «Зенит» набрал три очка и досрочно гарантировал первое место в кубковой группе.