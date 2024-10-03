«Локо», «Зенит», «Спартак» и «Ростов» могут отдыхать, «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА — в группе риска. Все расклады Кубка
За тур до окончания группового турнира FONBET Кубка России довольно многое уже ясно. Скажем, определились все четыре его главных неудачника. «Крылья Советов», «Оренбург», «Пари НН» и «Факел» теперь могут сосредоточиться на чемпионате. Следующие матчи не будут иметь для них никакого турнирного значения — эти команды вылетели.
А вот с распределением команд по двум путям — РПЛ и регионов — есть интриги.
Группа А
Давно потерявшие шансы на продолжение борьбы «Крылья» подпортили перспективы махачкалинского «Динамо» на попадание в Путь РПЛ. Самарцы взяли верх по пенальти и не позволили кавказским бело-голубым обойти московских (у команды Марцела Лички две победы в очных встречах). Кто станет вторым после «Спартака», выяснится в последнем туре. Но пока преимущество у москвичей, которым в случае победы в Самаре не нужно будет оглядываться на параллельный матч. Красно-белые же обеспечили себе первую строчку.
|
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Спартак
|
5
|
4
|
0
|
0
|
1
|
13-4
|
12
|
2. Динамо
|
5
|
2
|
1
|
0
|
2
|
11-10
|
8
|
3. Динамо Мх
|
5
|
2
|
0
|
2
|
1
|
8-7
|
8
|
4. Крылья Советов
|
5
|
0
|
1
|
0
|
4
|
5-16
|
2
22 октября. Динамо Мх — Спартак (18.30)
24 октября. Крылья Советов — Динамо (19.00).
Группа В
Интрига в группе В держалась до 88-й минуты матча «Химки» — «Ростов», когда Стефан Мелентиевич сравнял счет и перевел дело в серию пенальти. Теперь команды уже расставились по итоговым местам: «Локомотив» и «Ростов» отправляются в Путь РПЛ, «Химки» — в Путь регионов, «Оренбург» — бороться за выживание в премьер-лиге.
|
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Локомотив
|
5
|
5
|
0
|
0
|
0
|
15-4
|
15
|
2. Ростов
|
5
|
3
|
0
|
1
|
1
|
9-5
|
10
|
3. Химки
|
5
|
1
|
1
|
0
|
3
|
5-14
|
4
|
4. Оренбург
|
5
|
0
|
0
|
0
|
5
|
4-10
|
0
23 октября. Оренбург — Химки (16.30), Ростов — Локомотив (19.00).
Группа С
Могло все выясниться досрочно и в группе С, но против выступил Сергей Ташуев. Его «Ахмат» обыграл принципиальных соперников из Краснодара и запутал ситуацию. Теперь в Путь регионов может отправиться ЦСКА (если проиграет «Ахмату» в основное время, а «Краснодар» не потеряет очков с «Пари НН») или «Краснодар» (если сыграет последний тур хуже «Ахмата»). При равенстве очков «быки» уступят и грозненцам (1:0, 0:3), и армейцам (1:0, 0:2).
|
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. ЦСКА
|
5
|
3
|
1
|
0
|
1
|
7-2
|
11
|
2. Ахмат
|
5
|
3
|
0
|
0
|
2
|
9-5
|
9
|
3. Краснодар
|
5
|
3
|
0
|
0
|
2
|
3-5
|
9
|
4. Пари НН
|
5
|
0
|
0
|
1
|
4
|
3-10
|
1
22 октября. ЦСКА — Ахмат (20.45), Краснодар — Пари НН (21.15).
Группа D
«Факел», несмотря на победу над «Рубином», лишился шансов на выход из группы (результаты личных встреч — 0:2, 1:0), зато гарантировал «Зениту» проход в Путь РПЛ. Питерцы же, узнав радостную новость, не стали расслабляться и помогать «Акрону». Теперь судьба второй путевки в Путь РПЛ решится 23 октября в Самаре. Причем для подъема на вторую строчку «Рубину» будет необходима победа в основное время.
|
|
И
|
В
|
ВП
|
ПП
|
П
|
М
|
О
|
1. Зенит
|
5
|
4
|
0
|
1
|
0
|
12-2
|
13
|
2. Акрон
|
5
|
2
|
1
|
0
|
2
|
6-11
|
8
|
3. Рубин
|
5
|
2
|
0
|
0
|
3
|
6-4
|
6
|
4. Факел
|
5
|
1
|
0
|
0
|
4
|
2-9
|
3
22 октября. Факел — Зенит (16.15).
23 октября. Акрон — Рубин (19.00).