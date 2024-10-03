«Локо», «Зенит», «Спартак» и «Ростов» могут отдыхать, «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА — в группе риска. Все расклады Кубка

Четыре главных неудачника уже определились.

За тур до окончания группового турнира FONBET Кубка России довольно многое уже ясно. Скажем, определились все четыре его главных неудачника. «Крылья Советов», «Оренбург», «Пари НН» и «Факел» теперь могут сосредоточиться на чемпионате. Следующие матчи не будут иметь для них никакого турнирного значения — эти команды вылетели.

А вот с распределением команд по двум путям — РПЛ и регионов — есть интриги.

Группа А

Давно потерявшие шансы на продолжение борьбы «Крылья» подпортили перспективы махачкалинского «Динамо» на попадание в Путь РПЛ. Самарцы взяли верх по пенальти и не позволили кавказским бело-голубым обойти московских (у команды Марцела Лички две победы в очных встречах). Кто станет вторым после «Спартака», выяснится в последнем туре. Но пока преимущество у москвичей, которым в случае победы в Самаре не нужно будет оглядываться на параллельный матч. Красно-белые же обеспечили себе первую строчку.

И В ВП ПП П М О 1. Спартак 5 4 0 0 1 13-4 12 2. Динамо 5 2 1 0 2 11-10 8 3. Динамо Мх 5 2 0 2 1 8-7 8 4. Крылья Советов 5 0 1 0 4 5-16 2

22 октября. Динамо Мх — Спартак (18.30)

24 октября. Крылья Советов — Динамо (19.00).

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев (справа) стал автором дубля в матче с «Оренбургом» (2:1). Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Группа В

Интрига в группе В держалась до 88-й минуты матча «Химки» — «Ростов», когда Стефан Мелентиевич сравнял счет и перевел дело в серию пенальти. Теперь команды уже расставились по итоговым местам: «Локомотив» и «Ростов» отправляются в Путь РПЛ, «Химки» — в Путь регионов, «Оренбург» — бороться за выживание в премьер-лиге.

И В ВП ПП П М О 1. Локомотив 5 5 0 0 0 15-4 15 2. Ростов 5 3 0 1 1 9-5 10 3. Химки 5 1 1 0 3 5-14 4 4. Оренбург 5 0 0 0 5 4-10 0

23 октября. Оренбург — Химки (16.30), Ростов — Локомотив (19.00).

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Группа С

Могло все выясниться досрочно и в группе С, но против выступил Сергей Ташуев. Его «Ахмат» обыграл принципиальных соперников из Краснодара и запутал ситуацию. Теперь в Путь регионов может отправиться ЦСКА (если проиграет «Ахмату» в основное время, а «Краснодар» не потеряет очков с «Пари НН») или «Краснодар» (если сыграет последний тур хуже «Ахмата»). При равенстве очков «быки» уступят и грозненцам (1:0, 0:3), и армейцам (1:0, 0:2).

И В ВП ПП П М О 1. ЦСКА 5 3 1 0 1 7-2 11 2. Ахмат 5 3 0 0 2 9-5 9 3. Краснодар 5 3 0 0 2 3-5 9 4. Пари НН 5 0 0 1 4 3-10 1

22 октября. ЦСКА — Ахмат (20.45), Краснодар — Пари НН (21.15).

Группа D

«Факел», несмотря на победу над «Рубином», лишился шансов на выход из группы (результаты личных встреч — 0:2, 1:0), зато гарантировал «Зениту» проход в Путь РПЛ. Питерцы же, узнав радостную новость, не стали расслабляться и помогать «Акрону». Теперь судьба второй путевки в Путь РПЛ решится 23 октября в Самаре. Причем для подъема на вторую строчку «Рубину» будет необходима победа в основное время.

И В ВП ПП П М О 1. Зенит 5 4 0 1 0 12-2 13 2. Акрон 5 2 1 0 2 6-11 8 3. Рубин 5 2 0 0 3 6-4 6 4. Факел 5 1 0 0 4 2-9 3

22 октября. Факел — Зенит (16.15).

23 октября. Акрон — Рубин (19.00).