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«Локо», «Зенит», «Спартак» и «Ростов» могут отдыхать, «Краснодар», «Динамо» и ЦСКА — в группе риска. Все расклады Кубка

Кирилл Бурдаков
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев (справа) стал автором дубля в матче с «Оренбургом» (2:1).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Четыре главных неудачника уже определились.

За тур до окончания группового турнира FONBET Кубка России довольно многое уже ясно. Скажем, определились все четыре его главных неудачника. «Крылья Советов», «Оренбург», «Пари НН» и «Факел» теперь могут сосредоточиться на чемпионате. Следующие матчи не будут иметь для них никакого турнирного значения — эти команды вылетели.

А вот с распределением команд по двум путям — РПЛ и регионов — есть интриги.

Удар полузащитника &laquo;Спартака&raquo; Тео Бонгонды привел к&nbsp;назначению пенальти в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; (3:2). «Спартак» вновь бьет «Динамо» в дерби. Победный гол Виллиана Жозе в сумасшедшей концовке

Группа А

Давно потерявшие шансы на продолжение борьбы «Крылья» подпортили перспективы махачкалинского «Динамо» на попадание в Путь РПЛ. Самарцы взяли верх по пенальти и не позволили кавказским бело-голубым обойти московских (у команды Марцела Лички две победы в очных встречах). Кто станет вторым после «Спартака», выяснится в последнем туре. Но пока преимущество у москвичей, которым в случае победы в Самаре не нужно будет оглядываться на параллельный матч. Красно-белые же обеспечили себе первую строчку.

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Спартак

5

4

0

0

1

13-4

12

2. Динамо

5

2

1

0

2

11-10

8

3. Динамо Мх

5

2

0

2

1

8-7

8

4. Крылья Советов

5

0

1

0

4

5-16

2

22 октября. Динамо Мх — Спартак (18.30)
24 октября. Крылья Советов — Динамо (19.00).

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев (справа) стал автором дубля в матче с «Оренбургом» (2:1).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Группа В

Интрига в группе В держалась до 88-й минуты матча «Химки» — «Ростов», когда Стефан Мелентиевич сравнял счет и перевел дело в серию пенальти. Теперь команды уже расставились по итоговым местам: «Локомотив» и «Ростов» отправляются в Путь РПЛ, «Химки» — в Путь регионов, «Оренбург» — бороться за выживание в премьер-лиге.

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Локомотив

5

5

0

0

0

15-4

15

2. Ростов

5

3

0

1

1

9-5

10

3. Химки

5

1

1

0

3

5-14

4

4. Оренбург

5

0

0

0

5

4-10

0

23 октября. Оренбург — Химки (16.30), Ростов — Локомотив (19.00).

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Группа С

Могло все выясниться досрочно и в группе С, но против выступил Сергей Ташуев. Его «Ахмат» обыграл принципиальных соперников из Краснодара и запутал ситуацию. Теперь в Путь регионов может отправиться ЦСКА (если проиграет «Ахмату» в основное время, а «Краснодар» не потеряет очков с «Пари НН») или «Краснодар» (если сыграет последний тур хуже «Ахмата»). При равенстве очков «быки» уступят и грозненцам (1:0, 0:3), и армейцам (1:0, 0:2).

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. ЦСКА

5

3

1

0

1

7-2

11

2. Ахмат

5

3

0

0

2

9-5

9

3. Краснодар

5

3

0

0

2

3-5

9

4. Пари НН

5

0

0

1

4

3-10

1

22 октября. ЦСКА — Ахмат (20.45), Краснодар — Пари НН (21.15).

Нападающий Александр Соболев (слева) забил дебютный гол за &laquo;Зенит&raquo; в&nbsp;матче против &laquo;Акрона&raquo; (5:1). Шоу-матч «Зенита»: первый гол Соболева, травма Глушенкова, Дзюба среди зрителей

Группа D

«Факел», несмотря на победу над «Рубином», лишился шансов на выход из группы (результаты личных встреч — 0:2, 1:0), зато гарантировал «Зениту» проход в Путь РПЛ. Питерцы же, узнав радостную новость, не стали расслабляться и помогать «Акрону». Теперь судьба второй путевки в Путь РПЛ решится 23 октября в Самаре. Причем для подъема на вторую строчку «Рубину» будет необходима победа в основное время.

И

В

ВП

ПП

П

М

О

1. Зенит

5

4

0

1

0

12-2

13

2. Акрон

5

2

1

0

2

6-11

8

3. Рубин

5

2

0

0

3

6-4

6

4. Факел

5

1

0

0

4

2-9

3

22 октября. Факел — Зенит (16.15).

23 октября. Акрон — Рубин (19.00).

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