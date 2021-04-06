Идеальный «Локомотив» и мотивированный ЦСКА: что ждать от 1/4 БЕТСИТИ Кубка России

«Зенит» и «Спартак» уже вылетели, оступятся ли другие фавориты?

7 и 8 апреля пройдут матчи 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу. Это один из самых непредсказуемых турниров, из которого уже вылетели «Спартак» и «Зенит».

Теперь фавориты — ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив», но выиграть трофей способен каждый. У вас есть уникальная возможность делать ставки на матчи Кубка без риска. Букмекерская компания БЕТСИТИ дарит до трех фрибетов по 500 рублей без пополнения счета. Просто зарегистрируйтесь по промокоду NEW3 и подтвердите личность.

Регламент и призы Кубка России

Полуфиналы запланированы на 21 апреля, финал — на 12 мая. Напомним, что в этом сезоне в Кубка нет заранее составленной сетки — пары соперников на каждой стадии плей-офф определяются с помощью жеребьевки.

В нынешнем розыгрыше Кубка на всех стадиях плей-офф в случае ничьей в основное время сразу назначается серия пенальти. Дополнительного времени нет.

Помимо красивого трофея победитель получит право выступить в Лиге Европы в сезоне-2021/2022. Начиная со следующего цикла, Россия может заявить в этот турнир только одного своего представителя — и это победитель БЕТСИТИ Кубка России.

Главный фаворит Кубка

Перед стадией 1/4 финала главным фаворитом Кубка, по мнению БЕТСИТИ, является ЦСКА. Коэффициент на победу армейцев равен 3.10. Чуть ниже котируются шансы московских «Динамо» и «Локомотива» — 4.50 и 4.80 соответственно.

Следом идут «Ахмат» (8.50), «Сочи» (10.0), «Арсенал» и «Крылья Советов» (оба — 20.0) и, наконец, «Уфа» (25.0).

Впрочем, всегда можно пойти от противного и сделать ставку против одного из фаворитов. Например, коэффициент на то, что ЦСКА останется без Кубка, равен 1.32.

Сделать любой прогноз теперь проще, так как в БЕТСИТИ действует акция «В 3 раза больше» — новые клиенты могут получить до трех фрибетов по 500 рублей каждый, при этом совершенно без пополнения игрового счета.

Где смотреть трансляции

Права на показ Кубка России есть у субхолдинга «Матч». Он ведет трансляции на бесплатном федеральном канале «Матч ТВ», а также на платном канале «Матч Премьер».

Три встречи 1/4 финала будут показаны в прямом эфире «Матч ТВ»:

7 апреля в 19:00 — «Сочи» — «Локомотив»

8 апреля в 17:30 — «Крылья Советов» — «Динамо»

8 апреля в 19:30 — «Арсенал» — ЦСКА

Трансляцию игры «Ахмат» — «Уфа» 7 апреля в 19:00 в прямом эфире покажет «Матч Премьер».

Футболисты «Локомотива». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Сочи» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 7 апреля

«Сочи» — открытие всего чемпионата. Хотя в последнее время южане переживают небольшой спад — всего одна победа в четырех матчах, да и та над «Тамбовом».

Если оставить за скобками игру с самым бедовым клубом РПЛ, то в трех последних матчах «Сочи» забил только один гол.

«Локомотив» — лучшая команда весенней части сезона. «Железнодорожники» выиграли все шесть матчей после рестарта — пять в РПЛ и у «Тамбова» в 1/8А Кубка.

В этих шести встречах красно-зеленые пропустили только один мяч. Как раз от «Сочи» — 14 марта «Локомотив» обыграл южан на своем поле со счетом 3:1.

Логично, что БЕТСИТИ считает небольшим фаворитом команду Марко Николича — коэффициент на ее победу равен 2.48. Тогда как на успех «Сочи» — 2.90. Ничья в основное время оценивается котировкой 3.30.

«Сочи» — единственная команда РПЛ без поражений на своем поле: восемь побед и четыре ничьих. Больше очков в чемпионате дома набрал только «Зенит». И в первом круге чемпионата южане на «Фиште» обыграли «Локо» — 2:1.

«Железнодорожники», несмотря на потрясающую форму весной, в гостях играют так себе — пять побед, три ничьих и три поражения.

Поэтому прогноз «СЭ»: ничья в основное время с высоким коэффициентом 3.30.

Дмитрий Парфенов. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

«Арсенал» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч 8 апреля

Три недели назад команды уже встречались в Туле в рамках чемпионата России. Тогда «Арсенал» в драматичном матче выиграл со счетом 2:1, во многом спровоцировав отставку Виктора Гончаренко.

Не стоит забывать и про победу туляков в Кубке над «Зенитом». Но в целом команда Дмитрия Парфенова весной смотрится слабо — 0:4 от «Сочи», 0:3 от «Локомотива», 0:2 от «Ахмата» и «Урала».

ЦСКА в матче с «Тамбовом» — первом под руководством Ивицы Олича — тоже не особенно впечатлил. Но потенциальная победа в Кубке — это трофей, возможность пробиться в еврокубки и спасти неоднозначный сезон. Поэтому с мотивацией у армейцев точно будет все в порядке. Тогда как «Арсеналу» нужно в первую очередь думать о сохранении места в РПЛ.

БЕТСИТИ считает ЦСКА фаворитом в предстоящем матче — коэффициент на его победу равен 1.72. Котировка на успех туляков — 5.40, а на ничью в основное время — 3.60.

Про проблемы «Арсенала» в атаке мы уже сказали. Но и ЦСКА после рестарта сезона ни разу не забил больше двух мячей. А если брать очные матчи между соперниками в Туле, то в последних пяти играх было забито десять голов, причем на долю армейцев приходится только четыре.

Прогноз «СЭ»: победа ЦСКА и тотал меньше 2.5 с отличным коэффициентом 3.50.

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