Тренер «Спартака» Станкович извинился за разбитое стекло на скамейке в Ростове

Пресс-конференция после выхода «Ростова» в полуфинал Пути РПЛ.

«Ростов» вышел в полуфинал Пути РПЛ, снова обыграв «Спартак» (2:1). Команде Деяна Станковича нужно было отыгрываться за домашнее поражение, но она пропустила дважды уже к 31-й минуте. Во втором тайме отставание сократил Мартинс — красно-белые перехватили инициативу, а Станкович на эмоциях разбил скамейку. Но даже ничью вырвать не получилось — красно-белые продолжат выступление в FONBET Кубке России в Пути регионов.

Мысли «Ростова» об удержании счета? Вы результат видели?

— Чем прежде всего вам запомнится сегодняшняя игра? — первый вопрос главному тренеру «Ростова» Валерию Карпину.

— Запомнится тем, что прошли в следующую стадию. Больше ничего запоминающегося в игре не было.

— Стратегически «Ростов» устраивала ничья. Удалось команде выбросить эту мысль из головы?

— Вы счет видели?

— Видели.

— Результат первого тайма ни о чем не говорит? Говорит как раз о том, что никто не собирался ничего удерживать. Задача была забить еще, что и сделали. С этой точки зрения все было хорошо.

— За счет чего были такие изменения во втором тайме?

— С одной стороны, из-за замен «Спартака», [вышли] основные и свежие игроки. С другой, в голове сидела мысль: не пропустить.

— Вы перестроились на трех центральных защитников, заменили Глебова. С чем связана такая перестановка?

— Замена Глебова была запланированной. Она не зависела от счета. Так же, как и замена Вахании. Через два дня на третий уже игра с «Пари НН», так что все перестановки были запланированы.

— Насколько Голенков приблизился к тому, чтобы быть основным форвардом?

— В каком измерении? На два процента, двадцать?

— Приблизился ли он?

— Приблизился.

— По ходу матча у вас хоть раз присутствовало опасение за результат?

— Естественно, и во втором тайме, тем более когда пропустили. После нашего же углового пропускаем гол... Тревога возникла, понятно.

Футболисты должны доказать, что готовы выступать за «Спартак»

— Поздравляю «Ростов», — сказал главный тренер «Спартака» Деян Станкович. — Результат в чем-то справедлив, потому что они одержали две победы. Но наша цель — дойти до конца. Хочу поблагодарить ребят. Во втором тайме был настоящий «Спартак». Ответственность беру на себя. Я выбираю футболистов. У нас около двух десятков игроков — они должны доказать, что готовы выступать за «Спартака».

На этом я остановлюсь. Прошу прощения за разбитую скамейку. Готов оплатить [ущерб].