Наказав ЦСКА, Голенков взялся и за «Спартак»! «Ростов» вышел в полуфинал и отправил красно-белых в Путь регионов

Карпин снова переиграл Станковича.

Выбор кубкового состава зачастую выглядит как расстановка приоритетов. Сам по себе он не отменяет задачи биться за результат в любых сочетаниях, но тот же «Краснодар» — даже не имея права на ошибку — играл во вторник в Тюмени, по сути, вторым составом. У «Спартака» же перед встречей с разъяренными потерей лидерства «быками» в случае неудачи в Ростове оставался запасной вариант с переходом в Путь регионов FONBET Кубка России. Поэтому ротация напрашивалась. Эти мысли — на поверхности, но если бы все было так просто!

В первой встрече с «Ростовом» Деян Станкович выбрал практически тот же состав, что тремя днями ранее выиграл дерби у ЦСКА, и прогадал. Реализуй тогда Барко пенальти, сюжет игры получился бы иным. Но все равно не покидало ощущение, что красно-белым временами не хватило ни свежести, ни сил, ни эмоций, и Валерий Карпин увез из Тушина минимальную победу. А в ответной игре на берегах Дона с точки зрения кадров все было иначе. В сравнении с последним туром у красно-белых появилось девять новых фигур, включая не игравшего в чемпионате из-за дисквалификации Литвинова.

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У «Ростова» в старте вышло пять человек, начинавших встречу с ЦСКА, а из резервистов самым очевидным выглядел выход с первых минут дважды забившего армейцам Голенкова. И эта ставка довольно быстро сыграла. Форвард, поймав кураж в столице, за несколько дней его не растерял, открыв счет ударом с острого угла. А составляющие успеха без учета нацеленности Голенкова на ворота — яркое соло Щетинина с пасом между защитниками и располагавшийся глубже остальных игроков обороны Абена, что сломало офсайдную линию. Плюс Селихов, что называется, не выручил.

Что запомнилось в первом тайме в исполнении «Спартака», так это необъяснимый промах Николсона из позиции, откуда принято забивать. Да, ямаец находился в положении «вне игры», но если не попадаешь хотя бы в створ в таких ситуациях, на что рассчитывать в игре, где моменты требовалось упорно искать? «Ростов» же явно лучше знал, чего команда хочет и что для этого требуется сделать. Оригинальный розыгрыш штрафного, после которого мяч от Абены отлетел на ногу Мелехина и спустя мгновение оказался в сетке, — образцовая домашняя заготовка. Когда такие замыслы реализуются, трудно сдержать довольную улыбку, и Карпин не прятал эмоций.

0:3 по сумме двух матчей выглядели приговором красно-белым, хотя «Тюмень» и «Фейеноорд» с этим аргументированно поспорят. И Станкович тоже сдаваться не желал, отреагировав на беззубую 45-минутку с нулем ударов четырьмя заменами в перерыве. Игра же красно-белых с Угальде, Барко, Макриньосом и Умяровым — это совсем другой уровень. Статусные джокеры добавили мысли, творчества и эмоций, которые только пошли вверх после эпизода с падением Маркиньоса перед воротами. Не сумев замкнуть прострел Денисова, бразилец безуспешно требовал пенальти за контакт с успевшим помешать ему Кучаевым.

Забил же в итоге Мартинс, помчавшийся в атаку после ростовского стандарта и красиво поразивший цель рикошетом от перекладины. Следующие пять минут стали для «Ростова» самым сложным и ответственным отрезком игры. Нужно было перетерпеть, пока красно-белые на волне успеха вжали хозяев в штрафную. Медина, Угальде, Денисов — будь они чуть точнее и удачливее, игра могла развернуться на 180 градусов не только по форме, но и по результату. Только не забил никто из этого трио, а Ятимов, которому в первой игре удалось парировать пенальти в исполнении Барко, в этот раз не позволил аргентинцу из хорошей позиции забить с игры.

Карпин внес коррективы заменами, ростовчане выстояли и заслуженно вышли в полуфинал Пути РПЛ. «Спартак» же лимит кубковых ошибок исчерпал. В Пути регионов все будет решаться в одной игре.

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«Спартак» рискует дважды подряд проиграть на юге России — в следующем туре РПЛ москвичей ждет битва с «Краснодаром». На победу команды Станковича в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 3.20, что примерно 31% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.65 (22%), успех «быков» — за 2.15 (47%).