Футбол
FONBET Кубок России
Статьи
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Новости
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:00

«Динамо» стартовало в Кубке с поражения в серии пенальти. Захарян пока не в «Лацио», а в Нижнем

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ничья в основное время, а по 11-метровым «Пари НН» оказался сильнее.
Кубок России. Группа D
25 июл, 18:30. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Пари Нижний Новгород
1:1
Динамо

Нижний Новгород. Матч хозяев с «Динамо». Возможный отъезд Захаряна. Все это было уже год назад, когда накануне вылета на Волгу в офис бело-голубых пришел факс из «Челси» с сообщением о готовности активировать опцию выкупа полузащитника. В августе 2022-го матч завершился вничью 2:2, Арсен провел на поле 69 минут, а сделка в итоге сорвалась из-за невозможности перевести деньги из Британии в Россию.

Теперь снова разговоры вокруг Захаряна — итальянские инсайдеры отправляют его в «Лацио», но Арсен снова прилетел в Нижний Новгород. Правда, остался в запасе, что породило новую волну разговоров, мол, предпродажная подготовка. Однако это были домыслы, ведь Марцел Личка полностью поменял состав по сравнению с матчем первого тура против «Краснодара». Остался один Фернандес. С чего бы Захаряну выходить? По данным «СЭ», стороны пока далеки от соглашения по переходу в «Лацио».

Дэвинсон Санчес, Страхиня Эракович. РПЛ, трансферы: «Зенит» подписал вратаря и ищет замену Малкому. Кого возьмет «Спартак»?

Дома остались Шунин, Даса, Бальбуэна, Скопинцев, Фомин, Нгамале и Смолов. В запасе — Макаров, Захарян и Тюкавин. Это позволило дебютировать в «Динамо» двум воспитанникам школы — 21-летнему голкиперу Илье Купцову и 19-летнему правому защитнику Станиславу Бессмертному. В итоге налево отправился Паршивлюк, а Лаксальт — в опорную зону.

«Нижний» же выпустил почти всех сильнейших. По сравнению с матчем против «Зенита» только три перестановки — Ботнарь, Каккоев и Михайлов вместо Нигматуллина, Гоцука и Сулейманова.

И матч получился веселым. В высоком темпе, почти без центра поля, с обилием моментов. Многие из них, правда, возникали из-за грубых ошибок в обороне, но это беда для тренеров, болельщикам же только интереснее.

Так родились и два гола уже к девятой минуте. Сначала на своей половине поля мяч сопернику подарил Кутицкий — Севикян поприветствовал Купцова в большом футболе — 1:0. Но тут же Стаматов с Майгой ответили любезностью — Гладышев сравнял счет — 1:1.

Дальше с моментами было все в порядке, только реализация подводила. Во втором тайме вышли Захарян с Тюкавиным, Арсен в одном из эпизодов попал в штангу, преимущество от «Нижнего» перешло к бело-голубым, но до забитых мячей дело так и не дошло.

Так что динамовскому голкиперу Купцову в день дебюта в большом футболе довелось сразу поучаствовать в серии пенальти. Хороший шанс заявить о себе в полный голос, которым воспользоваться молодому вратарю не удалось. Купцов не смог отразить ни одного удара, а вот его оппонент Ботнарь справился с попыткой Макарова, после чего Паршивлюк угодил в перекладину.

У «Пари НН» два очка, у «Динамо» — одно в группе с «Краснодаром» и «Спартаком».

Арсен Захарян
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
1
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Зенит» без Малкома — каким он будет? Есть четыре варианта
Игрок «Зенита» Малком станет самой дорогой покупкой лиги Саудовской Аравии
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Призывникам запретят покидать РФ со дня размещения повестки в реестре
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
«Локомотив» намучался с «Уралом». У Гончаренко новый герой, а Галактионову нужно срочно решать проблему с обороной
«Зенит» — «Ахмат». «Локомотив» победил «Урал», «Пари НН» обыграл «Динамо». Онлайн-трансляция матчей Кубка России
«Ростов» — «Рубин»: время начала и где смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России
«Пари НН» по пенальти обыграл «Динамо» в матче FONBET Кубка России
Арбитры из Петрозаводска почтили память трагически погибшего судьи Петтая во время матча FONBET Кубка России
«Пари НН» — «Динамо»: видео голов матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» намучался с «Уралом». У Гончаренко новый герой, а Галактионову нужно срочно решать проблему с обороной
Новости
RSS RSS
Все новости