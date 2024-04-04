Гладиатор слаб. Лев медленно разрывает его на части
Интервью Олега Малышева всегда вызывает улыбку своей детской наивностью или, если угодно, инфантильностью. После выступлений генерального директора «Спартака» складывается впечатление, что все ключевые решения в клубе принимаются на авось. Но удача пока не на их стороне, и это заметно в каждом важном аспекте работы клуба.
В «Спартаке» царит хаос, который пронизывает каждое его действие, как на поле, так и за его пределами. Сегодня внутри клуба нет уверенности ни в чем: ни в ситуации с тренером, ни в ситуации с Промесом, ни в ситуации с Джикией. Везде одни вопросительные знаки.
Это неудивительно, ведь ни у кого в нынешнем «Спартаке» нет опыта управления клубом. Возможность руководить народной командой неожиданно свалилась на них, словно сыр, выпавший из клюва вороны прямо в лапы лисицы. У сотрудников «Спартака», вероятно, есть старание и желание, но сегодня этого явно недостаточно.
Не требуется быть великим аналитиком, чтобы понять: в ближайшее время «Спартак» вряд ли сможет обрести уверенность и силу. Можете ли вы назвать хотя бы одно направление работы клуба, которое позволило бы построить конкурентоспособную команду в обозримом будущем? Пока таких направлений не видно.
Болельщики «Спартака» могут сколько угодно насмехаться над Александром Медведевым, который проводит шаманские ритуалы перед матчами. Они могут даже пытаться помешать ему, но это не поможет «Спартаку» создать хотя бы видимость конкуренции с «Зенитом» в ближайшем будущем.
В итоге Медведев со своими причудами просто привезет из Бразилии очередного Педро, который обеспечит его команде победу. А сам Медведев будет наслаждаться успехом и покинет стадион «Спартака» с чувством полного превосходства.
Сегодняшний «Спартак» не является конкурентом «Зениту». Гладиатор слаб. Он бросил свое оружие на землю и уже не способен противостоять льву, который медленно разрывает его на части.