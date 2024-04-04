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Сегодня, 08:00

Гладиатор слаб. Лев медленно разрывает его на части

«Зенит» победил «Спартак» в первом матче полуфинала Кубка России
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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«Зенит» в гостях победил «Спартак» (2:1).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Максим Алланазаров — о противостоянии «Спартака» и «Зенита».
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03 апр, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Интервью Олега Малышева всегда вызывает улыбку своей детской наивностью или, если угодно, инфантильностью. После выступлений генерального директора «Спартака» складывается впечатление, что все ключевые решения в клубе принимаются на авось. Но удача пока не на их стороне, и это заметно в каждом важном аспекте работы клуба.

Олег Малышев. «Останется ли Абаскаль? Увидим по ходу сезона». Гендиректор «Спартака» — о Промесе, Джикии и поражении «Зениту»

В «Спартаке» царит хаос, который пронизывает каждое его действие, как на поле, так и за его пределами. Сегодня внутри клуба нет уверенности ни в чем: ни в ситуации с тренером, ни в ситуации с Промесом, ни в ситуации с Джикией. Везде одни вопросительные знаки.

Это неудивительно, ведь ни у кого в нынешнем «Спартаке» нет опыта управления клубом. Возможность руководить народной командой неожиданно свалилась на них, словно сыр, выпавший из клюва вороны прямо в лапы лисицы. У сотрудников «Спартака», вероятно, есть старание и желание, но сегодня этого явно недостаточно.

Страхиня Эракович поздравляет Педро со&nbsp;вторым голом в&nbsp;матче &laquo;Зенита&raquo; против &laquo;Спартака&raquo; (2:1).

Не требуется быть великим аналитиком, чтобы понять: в ближайшее время «Спартак» вряд ли сможет обрести уверенность и силу. Можете ли вы назвать хотя бы одно направление работы клуба, которое позволило бы построить конкурентоспособную команду в обозримом будущем? Пока таких направлений не видно.

Болельщики «Спартака» могут сколько угодно насмехаться над Александром Медведевым, который проводит шаманские ритуалы перед матчами. Они могут даже пытаться помешать ему, но это не поможет «Спартаку» создать хотя бы видимость конкуренции с «Зенитом» в ближайшем будущем.

Страхиня Эракович (слева), Педро (в&nbsp;центре) и&nbsp;Клаудиньо (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Спартака&raquo;. Блеск и нищета «Спартака». Шикарный Педро обесценил мощный первый тайм красно-белых

В итоге Медведев со своими причудами просто привезет из Бразилии очередного Педро, который обеспечит его команде победу. А сам Медведев будет наслаждаться успехом и покинет стадион «Спартака» с чувством полного превосходства.

Сегодняшний «Спартак» не является конкурентом «Зениту». Гладиатор слаб. Он бросил свое оружие на землю и уже не способен противостоять льву, который медленно разрывает его на части.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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