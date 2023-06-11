Сработает ли магия Акинфеева и ЦСКА? Галицкий заберет первый трофей? Авторы «СЭ» — о суперфинале Кубка

Отвечаем на главные вопросы.

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— На мой взгляд, отличная идея, подарившая нам интересный групповой турнир Пути РПЛ и целый ряд ярких матчей плей-офф в обеих частях сетки. В ситуации без еврокубков это максимально удачная замена — насколько возможно в нынешних обстоятельствах.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Поставлю на Сперцяна. Техничный воспитанник «быков», похоже, дозрел до того, чтобы решать исходы подобных встреч.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Сафонова. Прежде всего, из-за умения Матвея отлично проводить серии пенальти — а она совсем не исключена. Плюс, несмотря на последние ошибки, на его стороне гораздо больший опыт, чем у коллеги по амплуа. А у Агкацева свои финалы еще будут — почти не сомневаюсь.

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4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Увы, никаких гарантий. Более того — удивлюсь, если скандал, связанный с работой арбитров, не случится. Рефери слишком приучили нас к своим «косякам»...

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— «Краснодар» в серии 11-метровых после ничьей 1:1 в игровое время.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Константин Алексеев, шеф отдела футбола

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Мне он очень понравился. Понятно, что есть минусы — например, сложные условия для клубов низших дивизионов, здесь надо немного подкрутить. Но идеальных систем не существует. Раньше твоя любимая команда могла проиграть один матч в сентябре, и на год о Кубке можно было забыть. Теперь групповой этап и система с двойным вылетом сделали турнир насыщенным, в итоге большинство сходится в том, что Кубок получился интересным.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Акинфеев. Нестареющая легенда российского футбола — мощнейший козырь Владимира Федотова.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Сафонова. Да, Матвей ошибался в конце сезона, а Агкацев здорово использовал свой шанс и выглядел лучше коллеги. Но два фактора все же за Сафонова. Первый — опыт и статус. Второй — шикарные спасения на предыдущих стадиях Кубка, которыми заслужил место в воротах в Суперфинале.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Да. Безбородов, пожалуй, лучший арбитр в нынешнем сезоне. Пусть обойдется без кляксы под занавес, тема скандального судейства уже надоела.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— ЦСКА — 1:0. Армейцы становятся машиной. Плюс фактор Акинфеева.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Как и многих, меня изначально смущало то, что добраться до суперфинала через Путь регионов вроде бы легче. Но этот розыгрыш опроверг все опасения. Да, еще есть минус в виде запутанной сетки турнира, но и это не то чтобы нерешаемая проблема. Ключевой факт — Кубок России стал интереснее. А это было главной задачей.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Буду отталкиваться от финала Лиги чемпионов и поищу неочевидного героя. Акинфеев или Сафонов — слишком банально, Чалов или Кордоба — тоже ожидаемо. Поставлю на Облякова — у него сумасшедшая по продуктивности весна, новая позиция и, уверен, важная роль в финале.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Здесь нужно понять, от чего мы отталкиваемся. Если от опыта и статуса в команде — сыграет Сафонов. Если от игровой формы — Агкацев. Концовка сезона доказала, что Матвей не в порядке: единичные ошибки стали системными, конкуренция за место в старте проиграна. Станислав уже выдал мощнейший матч с ЦСКА, и я не вижу объективных причин, почему сейчас он должен остаться в запасе.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Очень напрягает, что нашим судьям не помогает даже ВАР. Но верю в Безбородова — обсуждать судейство в важных матчах просто достало.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— В моем понимании, ЦСКА был фаворитом финала до выезда в Краснодар в РПЛ, где провел, возможно, худший матч в году. Это действительно уравняло расклады. С другой стороны, в «Лужниках» команда Ивича вряд ли сыграет так же агрессивно. К тому же в последнем туре ЦСКА доказал: когда нужно включиться и решить задачу, он это делает очень уверенно. «Краснодар» точно поборется и, думаю, забьет, но итоговая победа ЦСКА вырисовывается гораздо четче — 2:1.

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Определенно, интереснее, чем раньше. Пока есть сложности с пониманием формата отдельных моментов регламента, но в целом — класс.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Поставлю на Виллиана Рошу. Бразилец в последнее время в прекрасной форме, а работы атака «Краснодара» ему наверняка подкинет.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Агкацева. По спортивным характеристикам он сейчас в лучшем состоянии, чем Матвей. Да и с давлением больших матчей справляется — в игре чемпионата с ЦСКА вообще был признан лучшим. Ждем продолжения.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Учитывая нескончаемую трагикомедию всего завершающегося сезона — вряд ли.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— «Краснодар» сейчас в классных кондициях, но по сезону ЦСКА произвел более монолитное впечатление. Учитывая фактор места проведения финала и трудности с логистикой, думаю, «быки» подходят к матчу в более уязвимой позиции. Так что поставлю на победу армейцев с минимальным счетом.

Игорь Рабинер, обозреватель

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Удачным. Намного выше конкурентность, больше матчей, что сейчас важно. Фактически Кубок стал вторым чемпионатом. Но я бы несколько облегчил ситуацию для команд из низших дивизионов. Они поставлены уж слишком в жесткую ситуацию по сравнению с клубами РПЛ.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Чалов.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Агкацева. Он получил два шанса в последних матчах и использовал их на 100%, тогда как Сафонов грубо ошибся с «Ахматом» и отбросил команду с 5 места на 6-е.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Да.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— ЦСКА — 2:1.

Игорь Акинфеев и Владимир Федотов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гоша Чернов, корреспондент

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Мне он сразу понравился, и мое мнение за сезон не поменялось. Считаю, что его замысловатость — недостаток лишь для тех, кто не хочет вникать в формат. Единственный реальный минус — уменьшение шансов клубов из низших лиг попасть в решающие стадии. Здесь я бы изменил квоту — в первую очередь Кубок нужен регионам.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Кордоба. Думаю, здесь основных претендентов два — Чалов или Кордоба. Оба в приличной форме, много забивали весной и обязательно выйдут в основе. Дальше многое зависит от того, кто именно выиграет финал, но я выберу колумбийца.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Агкацева. Очевидно, что влияние Сафонова на команду огромно, но оно может быть и негативным. Последние матчи Матвея показывают, что он не совсем готов к финалу и сторонние проблемы его отвлекают. А Агкацев давно ходит в талантливых и в воскресенье может выйти на новый уровень.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Да. Я верю, что все будет хорошо. А споры будут в любом случае — не имеет значения, ошибаются судьи или нет.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— «Краснодар» — 3:2. Сергею Галицкому пора завоевать трофей.

Андрей Кузичев, корреспондент

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Немного запутанно. Временами — как на групповом этапе — слишком много проходных матчей. Очень не хватало прежней кубковой изюминки, когда 16 представителей элиты разъезжаются по всей стране в гости к счастливчикам из первой и второй лиги. Однако плей-офф с обилием матчей все с лихвой компенсировал.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Думаю, кто-то из вратарей. Это же дуэль двух лучших голкиперов России — Акинфеева и Сафонова.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

Уже упомянул Сафонова. Да, Агкацев был неплох в этом сезоне в целом и в концовке чемпионата в частности. Но все же в финалах многое решает опыт, которым обладает Сафонов. К тому же Матвей круто сыграл именно в кубковом турнире, выиграв три серии пенальти.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Очень на это надеюсь. Тем более как раз в кубковом турнире судейских просчетов было меньше. Да и Владислав Безбородов — один из лучших российских арбитров.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— ЦСКА — фаворит. Но поставлю на «Краснодар». Сергей Галицкий заслужил этот трофей, как никто другой. А «быки» в Кубке продемонстрировали наличие характера. Ставлю на 1:1 и победы черно-зеленых в серии пенальти.

Предматчевая тренировка ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Виталий Айрапетов, корреспондент

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Не сразу удалось разобраться в схеме турнира. Но раз Кубок России подарил нам такую яркую сенсационную серию, творцом которой стал «Акрон», то его уже можно смело признать удачным.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Кто-то из вратарей.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Сафонова. Да, Матвей, наверное, в конце сезона не показывал свой максимум. Возможно, сказались околофутбольные причины. Но он точно опытнее Агкацева. Да и его участие в финале будет справедливым. Не забывайте, что на пути к решающему матчу с ЦСКА Матвей выиграл три серии пенальти — с «Ростовом», «Крыльями», «Акроном».

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Хочется в это верить. Владислав Безбородов — опытный арбитр. Надеюсь, серьезных судейских ляпов не будет.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— Пусть все решится в серии пенальти. Дуэль Акинфеева против Сафонова! А вот кто ее выиграет, прогнозировать не берусь.

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Станет ли ЦСКА восьмикратным обладателем Кубка России или «Краснодар» выиграет первый в своей истории трофей? Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что армейцы должны быть ближе к победе. На их успех можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. На триумф «быков» котировка — 2.75 (34%).