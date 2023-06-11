Футбол
FONBET Кубок России
Статьи
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Новости
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:00

Сработает ли магия Акинфеева и ЦСКА? Галицкий заберет первый трофей? Авторы «СЭ» — о суперфинале Кубка

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Владимир Федотов, Игорь Акинфеев, Эдуард Сперцян, Владимир Ивич
Владимир Федотов, Игорь Акинфеев, Эдуард Сперцян, Владимир Ивич.
Фото «СЭ»
Отвечаем на главные вопросы.
Кубок России. Суперфинал
11 июн, 17:00. Лужники (Москва)
Краснодар
ЦСКА

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— На мой взгляд, отличная идея, подарившая нам интересный групповой турнир Пути РПЛ и целый ряд ярких матчей плей-офф в обеих частях сетки. В ситуации без еврокубков это максимально удачная замена — насколько возможно в нынешних обстоятельствах.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Поставлю на Сперцяна. Техничный воспитанник «быков», похоже, дозрел до того, чтобы решать исходы подобных встреч.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Сафонова. Прежде всего, из-за умения Матвея отлично проводить серии пенальти — а она совсем не исключена. Плюс, несмотря на последние ошибки, на его стороне гораздо больший опыт, чем у коллеги по амплуа. А у Агкацева свои финалы еще будут — почти не сомневаюсь.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Увы, никаких гарантий. Более того — удивлюсь, если скандал, связанный с работой арбитров, не случится. Рефери слишком приучили нас к своим «косякам»...

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— «Краснодар» в серии 11-метровых после ничьей 1:1 в игровое время.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Краснодар» — ЦСКА: суперфинал Кубка России. Онлайн-трансляция матча
Надпись Кубок России
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Константин Алексеев, шеф отдела футбола

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Мне он очень понравился. Понятно, что есть минусы — например, сложные условия для клубов низших дивизионов, здесь надо немного подкрутить. Но идеальных систем не существует. Раньше твоя любимая команда могла проиграть один матч в сентябре, и на год о Кубке можно было забыть. Теперь групповой этап и система с двойным вылетом сделали турнир насыщенным, в итоге большинство сходится в том, что Кубок получился интересным.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Акинфеев. Нестареющая легенда российского футбола — мощнейший козырь Владимира Федотова.

Владимир Федотов и&nbsp;Виктор Фелипе Мендес. Главный матч лета в России: ЦСКА с Федотовым или «Краснодар» — кто возьмет первый трофей в суперфинале Кубка?

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Сафонова. Да, Матвей ошибался в конце сезона, а Агкацев здорово использовал свой шанс и выглядел лучше коллеги. Но два фактора все же за Сафонова. Первый — опыт и статус. Второй — шикарные спасения на предыдущих стадиях Кубка, которыми заслужил место в воротах в Суперфинале.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Да. Безбородов, пожалуй, лучший арбитр в нынешнем сезоне. Пусть обойдется без кляксы под занавес, тема скандального судейства уже надоела.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— ЦСКА — 1:0. Армейцы становятся машиной. Плюс фактор Акинфеева.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Как и многих, меня изначально смущало то, что добраться до суперфинала через Путь регионов вроде бы легче. Но этот розыгрыш опроверг все опасения. Да, еще есть минус в виде запутанной сетки турнира, но и это не то чтобы нерешаемая проблема. Ключевой факт — Кубок России стал интереснее. А это было главной задачей.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Буду отталкиваться от финала Лиги чемпионов и поищу неочевидного героя. Акинфеев или Сафонов — слишком банально, Чалов или Кордоба — тоже ожидаемо. Поставлю на Облякова — у него сумасшедшая по продуктивности весна, новая позиция и, уверен, важная роль в финале.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Здесь нужно понять, от чего мы отталкиваемся. Если от опыта и статуса в команде — сыграет Сафонов. Если от игровой формы — Агкацев. Концовка сезона доказала, что Матвей не в порядке: единичные ошибки стали системными, конкуренция за место в старте проиграна. Станислав уже выдал мощнейший матч с ЦСКА, и я не вижу объективных причин, почему сейчас он должен остаться в запасе.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Очень напрягает, что нашим судьям не помогает даже ВАР. Но верю в Безбородова — обсуждать судейство в важных матчах просто достало.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— В моем понимании, ЦСКА был фаворитом финала до выезда в Краснодар в РПЛ, где провел, возможно, худший матч в году. Это действительно уравняло расклады. С другой стороны, в «Лужниках» команда Ивича вряд ли сыграет так же агрессивно. К тому же в последнем туре ЦСКА доказал: когда нужно включиться и решить задачу, он это делает очень уверенно. «Краснодар» точно поборется и, думаю, забьет, но итоговая победа ЦСКА вырисовывается гораздо четче — 2:1.

Эдуард Сперцян и&nbsp;Игорь Акинфеев.

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Определенно, интереснее, чем раньше. Пока есть сложности с пониманием формата отдельных моментов регламента, но в целом — класс.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Поставлю на Виллиана Рошу. Бразилец в последнее время в прекрасной форме, а работы атака «Краснодара» ему наверняка подкинет.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Агкацева. По спортивным характеристикам он сейчас в лучшем состоянии, чем Матвей. Да и с давлением больших матчей справляется — в игре чемпионата с ЦСКА вообще был признан лучшим. Ждем продолжения.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Учитывая нескончаемую трагикомедию всего завершающегося сезона — вряд ли.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— «Краснодар» сейчас в классных кондициях, но по сезону ЦСКА произвел более монолитное впечатление. Учитывая фактор места проведения финала и трудности с логистикой, думаю, «быки» подходят к матчу в более уязвимой позиции. Так что поставлю на победу армейцев с минимальным счетом.

Игорь Рабинер, обозреватель

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Удачным. Намного выше конкурентность, больше матчей, что сейчас важно. Фактически Кубок стал вторым чемпионатом. Но я бы несколько облегчил ситуацию для команд из низших дивизионов. Они поставлены уж слишком в жесткую ситуацию по сравнению с клубами РПЛ.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Чалов.

Владимир Ивич. Ивич готов принести первый трофей Галицкому? Нас ждет классный финал Кубка

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Агкацева. Он получил два шанса в последних матчах и использовал их на 100%, тогда как Сафонов грубо ошибся с «Ахматом» и отбросил команду с 5 места на 6-е.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Да.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— ЦСКА — 2:1.

Игорь Акинфеев и Владимир Федотов
Игорь Акинфеев и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гоша Чернов, корреспондент

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Мне он сразу понравился, и мое мнение за сезон не поменялось. Считаю, что его замысловатость — недостаток лишь для тех, кто не хочет вникать в формат. Единственный реальный минус — уменьшение шансов клубов из низших лиг попасть в решающие стадии. Здесь я бы изменил квоту — в первую очередь Кубок нужен регионам.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Кордоба. Думаю, здесь основных претендентов два — Чалов или Кордоба. Оба в приличной форме, много забивали весной и обязательно выйдут в основе. Дальше многое зависит от того, кто именно выиграет финал, но я выберу колумбийца.

Василий Березуцкий сбивает в&nbsp;штрафной Александра Кокорина. Каким для ЦСКА был последний финал Кубка России. Глупая травма Оланаре, удаление Березуцкого и разгром от «Зенита»

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Агкацева. Очевидно, что влияние Сафонова на команду огромно, но оно может быть и негативным. Последние матчи Матвея показывают, что он не совсем готов к финалу и сторонние проблемы его отвлекают. А Агкацев давно ходит в талантливых и в воскресенье может выйти на новый уровень.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Да. Я верю, что все будет хорошо. А споры будут в любом случае — не имеет значения, ошибаются судьи или нет.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— «Краснодар» — 3:2. Сергею Галицкому пора завоевать трофей.

Андрей Кузичев, корреспондент

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Немного запутанно. Временами — как на групповом этапе — слишком много проходных матчей. Очень не хватало прежней кубковой изюминки, когда 16 представителей элиты разъезжаются по всей стране в гости к счастливчикам из первой и второй лиги. Однако плей-офф с обилием матчей все с лихвой компенсировал.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Думаю, кто-то из вратарей. Это же дуэль двух лучших голкиперов России — Акинфеева и Сафонова.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

Уже упомянул Сафонова. Да, Агкацев был неплох в этом сезоне в целом и в концовке чемпионата в частности. Но все же в финалах многое решает опыт, которым обладает Сафонов. К тому же Матвей круто сыграл именно в кубковом турнире, выиграв три серии пенальти.

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Очень на это надеюсь. Тем более как раз в кубковом турнире судейских просчетов было меньше. Да и Владислав Безбородов — один из лучших российских арбитров.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— ЦСКА — фаворит. Но поставлю на «Краснодар». Сергей Галицкий заслужил этот трофей, как никто другой. А «быки» в Кубке продемонстрировали наличие характера. Ставлю на 1:1 и победы черно-зеленых в серии пенальти.

Предматчевая тренировка ЦСКА
Предматчевая тренировка ЦСКА.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Виталий Айрапетов, корреспондент

1. Насколько удачным получился новый формат Кубка?

— Не сразу удалось разобраться в схеме турнира. Но раз Кубок России подарил нам такую яркую сенсационную серию, творцом которой стал «Акрон», то его уже можно смело признать удачным.

2. Кто станет лучшим игроком финала?

— Кто-то из вратарей.

3. Кого ждете в воротах «Краснодара» — Сафонова или Агкацева?

— Сафонова. Да, Матвей, наверное, в конце сезона не показывал свой максимум. Возможно, сказались околофутбольные причины. Но он точно опытнее Агкацева. Да и его участие в финале будет справедливым. Не забывайте, что на пути к решающему матчу с ЦСКА Матвей выиграл три серии пенальти — с «Ростовом», «Крыльями», «Акроном».

Эдуард Сперцян. Сперцяна снова сватают в Европу — на этот раз в «Аякс». Нужен ли таланту РПЛ переезд в Амстердам

4. Обойдется ли матч без грубых ошибок арбитров?

— Хочется в это верить. Владислав Безбородов — опытный арбитр. Надеюсь, серьезных судейских ляпов не будет.

5. Кто выиграет в финале и с каким счетом?

— Пусть все решится в серии пенальти. Дуэль Акинфеева против Сафонова! А вот кто ее выиграет, прогнозировать не берусь.

Получи бесплатную ставку в ФОНБЕТ — зарегистрируйся с промокодом EXPRESS и забери фрибет 2000 рублей

Станет ли ЦСКА восьмикратным обладателем Кубка России или «Краснодар» выиграет первый в своей истории трофей? Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что армейцы должны быть ближе к победе. На их успех можно поставить с коэффициентом 1.50, что приблизительно 66% вероятности исхода. На триумф «быков» котировка — 2.75 (34%).

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
3
24
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
15-летняя Корнеева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»
«Спартак» — чемпион по xG». О каких сигналах говорил Абаскаль?
Сапер ВС РФ отметил недостаток подготовки боевиков ВСУ
Появилось видео последствий падения БПЛА в Калужской области
МЧС спасло более 1,7 тыс. человек после прорыва дамбы на Каховской ГЭС
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: финал «Краснодар» — ЦСКА
«Краснодар» — ЦСКА: суперфинал Кубка России. Онлайн-трансляция матча
Сенников заявил, что у ЦСКА будет преимущество над «Краснодаром» в суперфинале FONBET Кубка России
Чернышов считает, что Кубок России выиграет наиболее стрессоустойчивая команда
Чанов поделился ожиданиями от матча суперфинала FONBET Кубка России
Смородская не верит в победу «Краснодара» в суперфинале FONBET Кубка России
Непомнящий рассказал, какую игру ждет в Суперфинале FONBET Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Главный матч лета в России: ЦСКА с Федотовым или «Краснодар» — кто возьмет первый трофей в суперфинале Кубка?
Новости
RSS RSS
Все новости