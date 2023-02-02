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Сегодня, 14:25

В «Зените» прокомментировали жалобу в САS на решение КДК РФС по драке в кубковом матче со «Спартаком»

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Вильмар Барриос.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пресс-служба «Зенита» прокомментировала «СЭ» обращение клуба в CAS по поводу наказаний, вынесенных КДК за инцидент в конце матча 6-го тура группового раунда Пути РПЛ Кубка России со «Спартаком» (0:0, пен. — 4:2).

«ФК «Зенит» действительно подал жалобу в CAS, о чем мы уведомили РФС. Считаем, что наша позиция отвечает всем юридическим нормам, на которые мы обращали внимание и КДК, и Апеллиционного комитета, но которые были проигнорированы, — отметили в пресс-службе. — По-прежнему считаем, что причиной удаления всех шести футболистов являлась не массовая драка, а именно агрессивное поведение — в соответствии с подписанным судьей встречи и представителями команд протоколом матча. Эта же причина удаления игроков нашла отражение в рапорте комиссара встречи. Поэтому «Зенит» и обратился более высокую инстанцию».

Матч «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти) в Кубке России состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи на поле возникла драка, по итогам которой были удалены футболисты Малком, Родригао, Вильмар Барриос (все трое — «Зенит»), Александр Соболев, Александр Селихов и Шамар Николсон (все — «Спартак»). КДК принял решение дисквалифицировать всех этих игроков на 6 матчей Кубка страны.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
9
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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