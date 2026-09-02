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Шилов впервые сыграл за «Зенит» после разрыва крестообразной связки

Сергей Ярошенко

Нападающий «Зенита» Вадим Шилов вернулся на поле после травмы крестообразной связки, полученной в ноябре 2025 года.

18-летний футболист принял участие в матче 3-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России с махачкалинским «Динамо» (3:0). На 68-й минуте Шилов вышел на замену вместо Джона Джона.

Всего на счету Шилова 9 матчей за основную команду сине-бело-голубых во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с петербурдцами рассчитан до конца июня 2031 года.

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Вадим Шилов
Футбол
ФК Зенит
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