«Знамя» и «Коломна» встретятся в матче Пути регионов Кубка России

«Красное Знамя» и «Коломна» встретятся в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 августа. Игра пройдет на стадионе «Знамя» в Ногинске и начнется в 16.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Красное Знамя» — «Коломна» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

06 августа, 16:00. Знамя (Ногинск)

В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка.

Победитель матча выйдет в следующий раунд Пути регионов Кубка России, где встретится с «Велесом» из Москвы.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, победивший «Ростов» в финале сезона-2024/25 (0:0 в основное время, 4:3 в серии пенальти).