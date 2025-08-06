«Знамя» — «Коломна»: онлайн-трансляция матча Кубка России
«Знамя» и «Коломна» встретятся в матче Пути регионов Кубка России
«Красное Знамя» и «Коломна» встретятся в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 августа. Игра пройдет на стадионе «Знамя» в Ногинске и начнется в 16.00 по московскому времени.
С основными событиями и результатом игры «Красное Знамя» — «Коломна» можно будет ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка.
Победитель матча выйдет в следующий раунд Пути регионов Кубка России, где встретится с «Велесом» из Москвы.
Действующим победителем Кубка России является ЦСКА, победивший «Ростов» в финале сезона-2024/25 (0:0 в основное время, 4:3 в серии пенальти).
