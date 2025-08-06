«Ильпар» — «Носта»: онлайн-трансляция матча Кубка России
«Ильпар» и «Носта» встретятся в матче Пути регионов Кубка России
«Ильпар» (Ильинский) и «Носта» (Новотроицк) встретятся в матче 1-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 августа. Игра будет проходить на стадионе «Звезда» в Перми, начало — в 16.00 по московскому времени.
Следить за основными событиями игры «Ильпар» — «Носта» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.
Победитель матча выйдет в следующий раунд Пути регионов, где встретится с «Тюменью».
«Носта» выступает в группе 4 дивизиона Б второй лиги чемпионата России. «Ильпар» является любительской командой.
