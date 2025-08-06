Футбол
FONBET Кубок России
6 августа, 15:20

«ПСК» — «Дружба»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«ПСК» и «Дружба» сыграют в Кубке России 6 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«ПСК» и «Дружба» сыграют в 1-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 августа. Игра пройдет на стадионе «Кубань» в Краснодаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.
06 августа, 17:00. Кубань (Краснодар)
ПСК
1:1
Дружба

Ключевые события и результат игры «ПСК» — «Дружба» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Игру в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 17.00 мск.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.

Кубок России
ФК Дружба (Майкоп)
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
