«ПСК» и «Дружба» сыграют в Кубке России 6 августа

«ПСК» и «Дружба» сыграют в 1-м отборочном раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 6 августа. Игра пройдет на стадионе «Кубань» в Краснодаре и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 1-й раунд.

06 августа, 17:00. Кубань (Краснодар)

Ключевые события и результат игры «ПСК» — «Дружба» можно также отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Игру в прямом эфире показывают на сайте matchtv.ru. Трансляция начнется в 17.00 мск.

На этом этапе Кубка России начинают свое участие любительские клубы и часть команд дивизиона «Б» второй лиги. Победители пройдут в следующий этап, проигравшие завершат выступление на турнире.