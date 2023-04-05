Жапалэу не удивлен победе «Акрона» над «Динамо» в Кубке России

Бывший главный тренер «Акрона» Владимир Жапалэу прокомментировал победу над «Динамо» в матче Пути регионов FONBET Кубка Россиии.

— Соперник очень классный, — цитирует Sport24 Жапалэу. — Концентрация и накал всегда растут, когда играешь с хорошим соперником. Удивления нет, потому что во второй часть сезона команда показывает очень красивый футбол.

— По силам «Акрону» дойти до финала?

— В футболе все возможно. Тем более, что у «Акрона» есть характер. Костяк остался.

«Акрон» вышел во 2-й этап 1/2 финала Пути регионов, где сыграет с одной из команд, которая проиграла в полуфинале Пути РПЛ («Спартак» или «Крылья Советов"/ЦСКА). В предыдущих стадиях тольяттинцы выбили «Торпедо» (2:0) и «Локомотив» (1:1, пенальти 7:6).